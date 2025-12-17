Qué incluye el primer Presupuesto del Gobierno de Javier Milei que votará Diputados

El primer presupuesto del Gobierno de Javier Milei que busca aprobar este miércoles La Libertad Avanza (LLA) junto a sus aliados contempla un aumento de la economía del 5% del PBI, un superávit del 1,5% del PBI, y destina el 85% de sus recursos a gastos sociales.

Un dato significativo que se incluyó este mismo miércoles es la derogación de las leyes de discapacidad y de Universidades Nacionales votadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno y luego ratificadas por el Parlamento.__IP__

El Gobierno tiene asegurada su sanción ya que tiene el respaldo de la LLA, Fuerza del Cambio, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y Elijo Catamarca, mientras que solo se oponen Unión por la Patria y la izquierda, ya que Provincias Unidas decidió abstenerse.

Los principales puntos del proyecto del Presupuesto son los siguientes: