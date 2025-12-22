Cristian Ritondo impugnó las designaciones en la AGN

El diputado del PRO Cristian Ritondo presentó ayer una impugnación ante la Auditoría General de la Nación (AGN) contra las designaciones de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti, al considerar que están viciadas de inconstitucionalidad e ilegitimidad.

Los nombramientos se produjeron en el marco de un acuerdo entre el bloque de La Libertad Avanza y Unión por la Patria.

Según el escrito dirigido al presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, las designaciones dispuestas por la Resolución 7018-D-2025 se encuentran cuestionadas judicialmente mediante una acción de amparo en trámite ante el fuero federal.

Ritondo señaló que la causa, caratulada "Ritondo Cristian Adrián c/ Honorable Cámara de Diputados de la Nación s/ Amparo", tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°10, lo que torna improcedente la consolidación de los efectos institucionales de los actos impugnados hasta que exista una resolución judicial.

En la presentación, el legislador advirtió que las designaciones carecen de competencia funcional, vulneran el debido proceso parlamentario y el principio de legalidad, lo que determina la nulidad de los actos dictados en consecuencia.

Además, remarcó que la resolución impugnada tiene fecha 17 de diciembre, mientras que la votación se realizó a las 02:55 del 18 de diciembre, lo que, a su criterio, evidencia la ilegalidad del procedimiento.

El diputado del PRO sostuvo que la situación surge de una interpretación sistemática de la Constitución Nacional, la Ley 24.156 y los reglamentos parlamentarios, y alertó que convalidar esas designaciones afecta el equilibrio institucional y el rol de los órganos de control.

Por último, solicitó que la AGN se abstenga de consolidar los efectos de las designaciones cuestionadas y adopte medidas para preservar la legalidad institucional, sin perjuicio de lo que resuelva el Poder Judicial.

La postura de Santilli

El ministro del Interior, Diego Santilli, defendió las designaciones en la AGN que fueron cuestionadas por su partido el PRO. "Está claro que es potestad del Congreso, eso no es algo que el Poder Ejecutivo tiene que enviarlo, pero se sustanciará en la Justicia", dijo Santilli.

El funcionario negó una ruptura con el PRO: "Tenemos que seguir trabajando todos juntos, es lo que la sociedad nos pidió".

Juraron los tres auditores

En medio de la disputa entre el PRO y La Libertad Avanza, la AGN le tomó juramento a los tres auditores que fueron designados por la Cámara de Diputados. Ellos son Rita Almada por LLA, Juan Forlón por el peronismo y Pamela Calletti, exdiputada vinculada políticamente al gobernador de Salta Gustavo Sáenz.