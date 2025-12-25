PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
25 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Metán
Navidad en Salta
Homicidio en tartagal
Juan Grabois
Lionel Messi
Millonario robo en Embarcación
Controles de alcoholemia
Mercado de pases
Metán
Navidad en Salta
Homicidio en tartagal
Juan Grabois
Lionel Messi
Millonario robo en Embarcación
Controles de alcoholemia
Mercado de pases

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

La diputada Santillán envió un mensaje navideño y se volvió viral por un insólito error

A través de un video publicado en sus redes sociales, la diputada libertaria no solo envió sus deseos para las Fiestas, sino que realizó un fuerte balance de los primeros años de gestión de Javier Milei, acompañándolo con una frase que despertó miles de reacciones: "Feliz Noche Buena de resurrección".
Jueves, 25 de diciembre de 2025 19:23
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En una jornada marcada por los mensajes festivos, una de las principales espadas legislativas de La Libertad Avanza (LLA)Juliana Santillán, se convirtió en tendencia este jueves. 

A través de un video publicado en sus redes sociales, la diputada libertaria no solo envió sus deseos para las Fiestas, sino que realizó un fuerte balance de los primeros años de gestión de Javier Milei, acompañándolo con una frase que despertó miles de reacciones: "Feliz Noche Buena de resurrección".

 

Lo que más llamó la atención de los usuarios no fue solo el repaso de las medidas de Gobierno, sino la particular elección de palabras para su posteo.

Si bien el uso del término "resurrección" fue interpretado por sus seguidores como una metáfora de la supuesta recuperación económica del país que busca el Gobierno de Milei, también recibió críticas y burlas generalizadas, ya que muchos interpretaron que la legisladora confundió el concepto de la Navidad con el de las Pascuas.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD