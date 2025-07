"Las provincias son estafadas por el Gobierno nacional"

En medio de las tensiones con las administraciones provinciales, luego de que el presidente Javier Milei acusara a los gobernadores de querer "destruir al Gobierno", el senador nacional José Mayans (UxP) instó a los mandatarios a defender el paquete de leyes aprobado el jueves por el Senado al tiempo que aseguró que las provincias "son estafadas" por el Ejecutivo nacional.

Mayans explicó: "Lo que pasa es que acá tenemos un problema. El país hace dos años que no tiene Presupuesto, entonces no tiene certezas". Y añadió: "La excusa fue el primer año, por las medidas que tenían tomadas, porque según el Presidente teníamos 17.000% de inflación, produjeron una devaluación del 118% y en ningún momento presentaron un Presupuesto".

El jefe del bloque kirchnerista en la Cámara alta precisó: "Sin Presupuesto, el país no tiene certezas y se produce lo que se produjo el jueves: las provincias que se dan cuenta de que prácticamente son estafadas por el Gobierno nacional".

Respecto a la acusación de Milei sobre la intención de la oposición de "querer romper todo", Mayans retrucó: "El Presidente dice cosas que son inconsistentes. Si él no tiene Presupuesto y sigue manejando el país a decretazos, obviamente que le va a pasar lo que pasó en el Parlamento".

"No puede llamar ratas"

El senador radical por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, defendió su voto afirmativo a favor del aumento para jubilados y la declaración de la emergencia para personas con discapacidad y cruzó al Gobierno nacional por cuestionar al Congreso y anticipar el veto a las leyes.

Consultado sobre el tono del debate público, Blanco consideró que el Presidente tiene derecho a disentir con lo que aprueba el Congreso, pero no a faltar el respeto: "Puede no estar de acuerdo con lo que se vota, pero no puede llamar 'ratas' o 'basura' a los legisladores. A mí me enseñaron que la forma también importa".