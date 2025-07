Exaccionistas de YPF rastrean el oro del Banco Central

La jueza Loretta Preska puso el foco en el oro del Banco Central en una nueva audiencia por el juicio de la expropiación de YPF. Molesta por la falta de información, exigió al Estado argentino datos precisos sobre los lingotes enviados al exterior en julio de 2024 y señaló directamente al ministro de Economía Luis Caputo como posible fuente clave. "No me digan que no encontraron nada si no buscaron en el banco", advirtió Preska en la audiencia.

El tema del oro, que ya había aparecido en etapas anteriores del juicio, volvió con fuerza ante el reclamo del fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigar en este caso y logró una condena en primera instancia por más de US$16.000 millones contra la Argentina. Su abogado, Seth Levine, apuntó contra Caputo por haber declarado en los medios que "fue una gran decisión" mover esas reservas. "Esto es una búsqueda del tesoro. Ellos tienen el mapa y no nos dejan encontrar el oro. Es ridículo", expresó Levine.

La jueza coincidió en que Caputo podría tener información clave sobre el destino de los lingotes. Si bien la defensa argentina sostuvo que el oro es competencia exclusiva del Banco Central, una entidad autónoma y no parte del juicio, Preska no aceptó esa distinción y consideró que el ministro debe aportar lo que sabe. Incluso deslizó la posibilidad de convocarlo a declarar si no se entrega la documentación correspondiente.

El fondo Burford sostiene que si se demuestra que el Estado e YPF son lo mismo (la figura del "alter ego"), se podría avanzar en embargos sobre bienes soberanos, como las reservas del BCRA, fideicomisos estatales, cuentas bancarias y activos relacionados con privatizaciones. Para ello, reclaman correos, chats y documentos de los últimos dos ministros de Economía: Caputo y su antecesor, Sergio Massa.

En ese contexto, Preska también rechazó que la información entregada por Argentina pueda permanecer en reserva sin justificación. Ordenó que se explique por qué se busca confidencialidad y pidió que las partes acuerden un mecanismo que permita excluir datos sensibles sin bloquear el rastreo de activos. La jueza no fijó umbrales económicos para limitar la búsqueda y dejó en claro que todo lo que pueda ser embargable debe ser identificado.

El juicio por la estatización de YPF lleva más de una década y la condena de Preska fue apelada ante la Corte de Nueva York.

"Bajar el monto"

El exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías advirtió ayer que es posible "bajar el monto de la sentencia" contra Argentina de US$16.000 millones por la estatización de YPF, y consideró que para eso las autoridades argentinas deberán manejarse en el terreno diplomático con astucia, aprovechando el "alineamiento muy marcado" con el gobierno norteamericano. "Nosotros tenemos un alineamiento muy marcado con Estados Unidos y hay que aprovechar esta situación", evaluó.