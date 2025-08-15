Patricia Bullrich confirmó su candidatura a senadora por la Ciudad de Buenos Aires

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este miércoles que competirá por una banca en el Senado nacional representando a la Ciudad de Buenos Aires. Tal como se especulaba en el escenario político, la confirmación llegó a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que reafirmó su compromiso con el oficialismo y lanzó duras críticas a la oposición.

“Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro”, expresó Bullrich en el inicio de su posteo.

En el mismo mensaje, remarcó que tras su gestión en Seguridad, su próxima meta está en el Congreso: “Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”.

Bullrich también apuntó contra los sectores opositores: “Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”.

El presidente celebró públicamente la postulación con un efusivo mensaje: “VAAAAAAAAMOOOOOO...!!! Grande, Patricia Bullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas...”.

La ministra agradeció por la misma vía: “Vamos por las reformas que faltan y blindar lo que ya tenemos. VLLC, Presidente!”.