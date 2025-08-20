PUBLICIDAD

Nacionales

EN VIVO. Diputados debaten el aumento a jubilados tras la derrota de Milei por la ley de discapacidad

La votación se da después de que la oposición consiguiera la primera derrota del oficialismo en esta jornada.
Miércoles, 20 de agosto de 2025 16:53
La Cámara de Diputados abrió el debate por la suba de jubilaciones y pensiones luego de que la oposición lograra revertir el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. El nuevo proyecto prevé un incremento del 7,2% en los haberes y la actualización del bono mensual de $70.000 a $110.000, ambos con ajuste automático por inflación.

El tratamiento del paquete previsional se da en el marco de una sesión clave que enfrenta al Gobierno de Javier Milei con una agenda de fuerte impacto social y fiscal. De aprobarse, las medidas representarán un gasto equivalente al 0,7% del PBI, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

La votación se realiza horas después de que la oposición consiguiera más de dos tercios de los votos para ratificar la emergencia en discapacidad, lo que significó la primera derrota del oficialismo en la jornada. Ese proyecto contempla un aumento de pensiones y la actualización automática de las prestaciones profesionales, con un costo estimado de entre 0,22% y 0,42% del PBI.

