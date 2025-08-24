Nicolás Carrizo, de Los Copitos, le pidió sus “sinceras disculpas” a Cristina Kirchner

Nicolás Carrizo, quien fue excarcelado en la causa por el intento de magnicidio la ex presidenta Cristina Kirchner, le pidió hoy sus más “sinceras disculpas” a la ex mandataria y dijo que desconocía los planes de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, procesados por ese expediente.

“Mis sinceras disculpas hacia Cristina Kirchner”, dijo Carrizo en declaraciones con Radio Con Vos, y reconoció que el intento de magnicidio era “un show con amigos y terminó perjudicándome. Si la ofendí, le pido disculpas porque no pienso eso”, agregó sobre las conversaciones de chat filtradas en el marco de la investigación.

Carrizo evocó que “Sabag Montiel y Uliarte nunca se mostraron loquitos” sino que “Fernando era tranquilo, agrandado, pero nunca con el perfil de un violento”.

“No me cerró nunca lo que hizo; yo tenía mis teorías y conclusiones y son que para mí Brenda Uliarte había tenido algo con el ‘Presto’ y, cuando se obsesionó, empezó a ir detrás de la política", añadió.

“Está en los mensajes: él admitió haber sido influenciado por ella”, dijo sobre la relación entre ambos y añadió: “Este tipo se obsesionó, esto es lo que yo pienso, se obsesionó con ser alguien famoso para impresionar a su novia”.