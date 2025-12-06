Gianni Infantino le pidió disculpas a Scaloni por los guantes blancos: “No lo sabía, los campeones pueden tocar la Copa”

Gianni Infantino ofreció este sábado un pedido de disculpas directo y televisado a Lionel Scaloni, tras el episodio que se viralizó en el sorteo del Mundial 2026: el entrenador argentino tuvo que utilizar guantes blancos para tomar la Copa del Mundo, pese a ser el vigente campeón. “Quiero decir algo, porque no lo sabía… te pido disculpas, Lionel. Él preguntó por qué se tenía que poner guantes para tocar el trofeo”, comenzó el presidente de la FIFA al tomar el micrófono, segundos después de difundirse el calendario oficial del certamen.

Infantino dejó el inglés y continuó en español, con un mensaje personal al técnico. “Pido disculpas en nombre de la FIFA. No lo sabía y claro que los campeones del mundo pueden tocar la copa. Te pido disculpas, no lo sabía. Me lo ha dicho el Fenómeno (Ronaldo)”, expresó, antes de invitar a Scaloni nuevamente al escenario. El dirigente incluso llevó el trofeo hasta su mesa y remarcaron juntos la corrección del protocolo: “Ahora la puedes entregar una vez más”.

El técnico rosarino respondió con calma y humor: “Gracias, pero… Me habían dicho que no la podía tocar sin guantes. No me conoció la persona que… bueno, no pasa nada”. Infantino cerró el gesto con un guiño: “Después de ser campeón del mundo, cada día pareces más joven”. Scaloni agradeció el gesto y bromeó junto a Ronaldo antes de volver a su asiento.

El propio entrenador había manifestado tras el sorteo que la organización lo obligó a usar guantes para sostener la copa. “No me dejaban tocarla sin guantes. No se puede”, relató. Pese al momento, se mostró emocionado por volver a sostener el trofeo real: “Volver a tener la copa ahí al lado fue muy lindo. No hay réplica, es la verdadera. Emociona, es difícil de explicar”.

Además de la corrección protocolar, Scaloni evaluó a los rivales del Grupo J —Argelia, Austria y Jordania— y el factor climático. “No habrá rival fácil. Lo de Qatar fue una lección, hay que jugar cada partido como si fuera el último. Hay uno que es a las 13, hará calor, pero es para los dos. No hay excusas”, sostuvo.

Argentina debutará el 16 de junio ante Argelia en Kansas City a las 22 (hora argentina); enfrentará a Austria el 22 en Dallas a las 14; y cerrará ante Jordania el 27 de junio también en Dallas, a las 23.