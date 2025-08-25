Martín Menem: “Pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, afirmó esta mañana que las denuncias sobre supuesta corrupción en el Gobierno son “una monumental operación”, que se instala “a dos semanas de las elecciones” bonaerenses, y enfatizó: “Pongo las manos en el fuego tanto por Lule (Menem) como por Karina (Milei)”.

En relación con las denuncias sobre supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el diputado dijo que en las próximas elecciones “probablemente jubilemos a una parte de la política y eso genera muchísimas tensiones y una monumental operación que quieren instalar”.

"No tienen cómo atacarnos, porque en la gestión han sido un mamarracho en los últimos 20 años, y entonces tratan de llevarte al barro. Es con lo que vamos a tener que convivir y todavía faltan dos semanas", para las elecciones, aseguró.

El legislador riojano desestimó de ese modo la veracidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en los que se habla de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en las que se involucra a Eduardo ‘Lule’ Menem y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Consultado sobre uno de los audios en los que Spagnuolo afirma que le había avisado al Presidente de esa situación, Menem enfatizó que “si le decía algo a Milei lo agarra del cogote, porque es el tipo más transparente de la historia de la humanidad”.

Martín Menem: "Milei salta en el acto"

“Yo lo conozco a Javier, si le llegan a decir algo, lo mínimo, salta en el acto y toma una decisión, y echa a la persona que tiene que echar”, aseveró en declaraciones a A24.

Agregó que “no es casualidad que justo un día antes de (el debate en Diputados de) la Ley de Discapacidad aparezca un audio y aparezca el abogado de Cristina (Kirchner) denunciando” al Gobierno.

“Yo no puedo asegurar la autenticidad de los audios, pero sí puedo decir que el contenido es absolutamente falso, y que pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina, porque es una maniobra para ensuciar a un Gobierno que está a dos semanas de las elecciones”, insistió.

"El Gobierno está haciendo las cosas bien"

Explicó que es un ataque contra “un Gobierno que está haciendo las cosas bien, que va muy bien encaminado, y esto pone nerviosa a mucha gente”, y dijo que se dejará actuar a la Justicia, “a diferencia del kirchnerismo que ya estaría hablando de ‘lawfare’ y persecución”.

Tras calificar la denuncia sobre la ANDIS como “una barbaridad total”, señaló que “cuando estás cambiando la Argentina, que es a lo que vinimos nosotros, y a eliminar al kirchnerismo, a sacarlo de la cancha para siempre, estamos sujetos a todo tipo de ataques”.