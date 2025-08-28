PUBLICIDAD

28 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Nacionales

Fentanilo contaminado: se sumaron más casos al expediente y se investigan las conexiones

Las autoridades del caso temen que dicha información pueda no ser verídica con la causa.
Jueves, 28 de agosto de 2025 10:24
Más casos ingresaron al expediente en el que se investigan las muertes por fentanilo contaminado en la Argentina, perteneciente a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., según publicó la agencia Noticias Argentinas.

Mientras continúan las indagatorias contra los imputados y los detenidos siguen tras las rejas, entre ellos Ariel García Furfaro, las autoridades del caso temen que dicha información sobre más casos pueda no esté relacionada con la causa, motivo por el cual se analizan los vínculos y su posible trazabilidad con el opioide adulterado.

Por el momento los investigadores sondean la información recibida para lograr constatar si es certero que se incrementó el número de fallecidos por el fentanilo. Hasta ahora el número de muertes continúa siendo 96.

Indagatorias

El lunes 25 de agosto fue el turno de la indagatoria a María Victoria García, ingeniera química y Gerenta de Gestión de Calidad en Ramallo, mientras que este martes se esperaba otra testimonial, pero se pidió la postergación de la audiencia.

Conforme a la información que accedió este medio, completan la agenda de testimoniales Wilson Pons, Dayana Astudillo, Edgardo Sclafani, Rocío Garay, Adriana Iudica y Eduardo Darchuk.

Temas de la nota

Temas de la nota

Últimas noticias

