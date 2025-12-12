Negro, el perro mochilero y héroe de Orán, será distinguido por su valentía

La historia de Negro comenzó como la de muchos perros callejeros, pero lo que vivió días atrás en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Orán, lo convirtió en un verdadero héroe para la sociedad oranense. Este perro, que acompaña a su dueño, Nicolás Salas, mochilero de toda la vida, intervino de manera decidida para proteger a una mujer que estaba siendo agredida por un hombre. En un acto de valentía, Negro se interpuso entre la mujer y el agresor, lo que le costó una puñalada profunda.

El incidente ocurrió un martes por la tarde, en la Plaza de la Chimenea, un lugar transitado por muchas personas, donde Negro y su dueño solían hacer una de sus tantas paradas en su vida nómada. Como siempre, Nicolás Salas tenía a su fiel compañero bien entrenado para intervenir en casos de agresión. A lo largo de su vida, Negro ha recorrido junto a su dueño más de 12 países, siendo no solo su compañero, sino también su apoyo emocional. La historia de su lealtad y valentía se volvió viral rápidamente, especialmente cuando el perro resultó herido en un intento por salvar a una mujer.

El llamado de auxilio llegó rápidamente a la Comisaría N° 1 de Orán, donde el personal policial no dudó en solicitar asistencia veterinaria. Desde Zoonosis, Roque Pérez detalló que la herida de Negro fue grave, pero gracias a la rapidez con la que se atendió la situación, hoy el perro sigue con vida. Pérez también aclaró que no de un hecho de violencia de género, Negro actuó de manera heroica para salvar a una persona cuya vida corria seriamente peligro.

Orán se une para salvar a Negro

El accionar de Negro y la valentía mostrada por su dueño, Nicolás Salas, no pasaron desapercibidos para los oranense. Desde el primer momento, los vecinos de la ciudad se unieron para ayudar al perro herido. La solidaridad no se hizo esperar: se organizaron colectas, se difundió su historia y se generó un gran apoyo tanto para el perro como para su dueño. Nicolás, aún conmovido por lo sucedido, agradeció a todos los que colaboraron: “Gracias a todos los vecinos, a la policía y al veterinario que ayudaron a salvarle la vida. Negro sabe que no se me puede morir, tenemos muchos caminos por recorrer juntos”, dijo con una mezcla de gratitud y esperanza.

Reconocimiento por un acto de valentía

La Municipalidad de Orán, a través de su área de Zoonosis, no tardó en anunciar que tanto Negro como su dueño recibirán un reconocimiento especial. El homenaje incluirá una distinción simbólica y obsequios como agradecimiento por el valiente acto de este perro callejero, que se convirtió en un símbolo de protección y coraje para la sociedad.

Hoy, Negro se encuentra en recuperación, bajo observación veterinaria, y aunque aún no puede caminar debido al dolor, su dueño se muestra optimista: "Es un perro fuerte, y tiene muchas ganas de seguir viviendo". Los pronósticos son alentadores, ya que, aunque la herida fue profunda, no afectó órganos vitales.

En un mundo donde muchas veces la indiferencia predomina, donde el no te metás gana por "goleada" en nuestra sociedad, Negro nos enseñó y nos dejó su mensaje de coraje y valentía que deberian ser imitado por todos. .

Fuente Radio A de Orán