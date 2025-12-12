PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
12 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Padrón electoral
Gordo Dan
Cristina Kirchner
·AFA
Nicole Neumann
Euphoria
Rosmery
Abuso contra menores
Neumonía en Salta
Zamba Quipildor
Padrón electoral
Gordo Dan
Cristina Kirchner
·AFA
Nicole Neumann
Euphoria
Rosmery
Abuso contra menores
Neumonía en Salta
Zamba Quipildor

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Clima en Salta: del calor al fresquito con algunas lluvias para este fin de semana

El clima de este fin de semana en Salta tiene de todo: propabilidad de un un poco de lluvia para abrir la noche, calorcito para el sábado y posibles tormentas para el domingo. Pero no te preocupes, que después el sol asoma y se viene con todo. ¡Perfecto para las despedidas de año!
Viernes, 12 de diciembre de 2025 20:26
Foto: Pablo Yapura
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Salta se prepara para un fin de semana con un clima que va de las sorpresas a la calma. Según el meteorólogo Edgardo Escobar, la noche de este viernes 12 de diciembre tiene una pequeña probabilidad de lluvias débiles o chaparrones, pero tranquilos, la probabilidad es baja, así que las cenas de amigos y los festejos de fin de año -que ya comienzan- no se verán tan afectados. ¡Pero no olvides llevar el paraguas por si acaso!

Sábado: ¡30 grados y un poquito de nubes!

El sábado 13 de diciembre nos traerá una máxima de 30 grados y una mínima de 14. El cielo estará parcialmente nublado, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de una tarde al aire libre sin el agobio del calor extremo. ¿Pensando en alguna despedida de empresa o plan con amigos? ¡No olvides tu bloqueador solar!

Domingo: Tormentas a la vista

Para el domingo 14, la máxima sube a 31 grados, pero ojo, la tarde traerá consigo una probabilidad de tormentas, que se podrían dar entre las 16 y las 18. Así que, si tienes algo planeado para la tarde, ¡prepárate por si cae algún chaparrón! Pero no te preocupes, todo indica que el clima se despejará después de la tormenta. ¡A disfrutar de la tarde-noche!

Lunes: el respiro con temperaturas más frescas

El lunes 15 de diciembre será un día más fresco, con una máxima de 20 a 22 grados y una mínima de 16. Se espera cielo mayormente nublado y, aunque las probabilidades de lluvia siguen siendo bajas, las nubes podrían ser las protagonistas del día. Si pensabas en un plan relajado, ¡es el día perfecto para una caminata o para disfrutar en casa!

Martes a viernes: ¡El verano llegó para quedarse!

A partir del martes 16, la temperatura comenzará a subir nuevamente, con una máxima de 26 grados. Para el miércoles 17 se esperan 27 grados, y el jueves 18 llegaremos a los 28. Pero lo mejor de todo será el viernes 19, cuando el termómetro marque los 30 grados y el clima se ponga bien de verano. Y, la buena noticia es que hasta el viernes no se esperan precipitaciones, así que si tienes planes al aire libre, ¡a disfrutar del sol sin preocupaciones!

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD