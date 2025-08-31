Resultados elecciones Corrientes, MINUTO A MINUTO: a qué hora se conocen y dónde ver el escrutinio en vivo

Tras el cierre de los comicios en Corrientes, comienza la etapa de recuento de votos para definir al sucesor del gobernador Gustavo Valdés y demás autoridades locales. La jornada, marcada por la complejidad de tener 58 boletas diferentes en el cuarto oscuro, genera una alta expectativa sobre el horario y la forma en que se conocerán los primeros resultados. La información oficial detalla un cronograma preciso tanto para el recuento provisorio de este domingo como para el escrutinio definitivo que comenzará en la semana.

¿A qué hora se conocen los primeros resultados?

La Junta Electoral de la Provincia de Corrientes comunicó oficialmente que los primeros datos del escrutinio provisorio comenzarán a difundirse a partir de las 21 horas de este domingo.

Tal como informa el diario El Litoral, se espera que los primeros resultados en cargarse provengan de localidades del interior provincial con menor cantidad de votantes, como Sauce. Los datos de la Capital, que concentra el 33% del padrón, suelen ser los últimos en procesarse debido al mayor volumen de mesas.

Dónde ver los resultados de las elecciones en Corrientes

El organismo electoral habilitó un sitio web oficial para seguir en vivo la carga de datos del escrutinio provisorio. Los resultados podrán consultarse en la siguiente dirección:

¿Cuándo comienza el escrutinio definitivo?

Es importante diferenciar el recuento provisorio de esta noche, que no tiene validez legal, del escrutinio definitivo. La Junta Electoral informó que el conteo final y oficial de los votos comenzará el martes 2 de septiembre a las 18:00 horas. Este proceso se llevará a cabo en el edificio de la Honorable Legislatura Provincial, con la presencia de apoderados y fiscales de todos los partidos.

Una elección compleja con 7 fórmulas y 58 boletas

La elección de este domingo se caracterizó por una oferta electoral muy fragmentada, con siete fórmulas compitiendo por la gobernación y un total de 58 boletas en los cuartos oscuros, lo que podría ralentizar el proceso de conteo en las mesas. Además, la jornada estuvo precedida por una polémica en torno a la logística del correo Andreani y la transmisión de datos de la empresa estatal Telco, lo que llevó a la oposición a presentar una queja que resultó en mayores controles para la fiscalización.