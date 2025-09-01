Crisis: Ya cerraron 14 mil panaderías

El presidente del Centro de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, Martín Pinto, trazó un panorama alarmante sobre la crisis del sector y el impacto de la recesión en el consumo. Detalló que en los últimos 18 meses cerraron 14.000 panaderías en el país, reflejo de un escenario en el que "solo seis de cada diez máquinas están encendidas" y la producción se redujo a la mitad.

"Producir cada vez cuesta más. Solo uso la mitad de las máquinas", afirmó, y subrayó que el consumo de pan, un alimento clave que en muchos países sirve para medir la pobreza, cayó un 50% en el último año y medio.

El derrumbe es aun más pronunciado en productos tradicionales como las facturas: "Se venden un 85% menos. Ya ni siquiera la docena del día anterior al 50% de descuento se vende", describió.

Pinto asegura que las panaderías hoy solo producen un 50% de lo que podrían. "Antes en el mostrador tenías una gran variedad. Hoy trabajamos con lo justo y apagamos equipos para ahorrar energía y evitar pérdidas". La crisis se enmarca en un contexto de fuerte caída del consumo, inflación persistente y recesión, que impacta de lleno en las pymes, responsables de gran parte del empleo en Argentina.