Macri echó del PRO a Damián Arabia

El expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, resolvió ayer separar del cargo al actual vicepresidente partidario Damián Arabia y al dirigente Pablo Walter por "inasistencia a las reuniones del Consejo", en contravención de la Carta Orgánica Nacional del partido.

Sin embargo, el propio Arabia emitió un comunicado horas después, en el cual remarcó que fue apartado "por pensar distinto" y deslizó una serie de críticas contra el exmandatario.

Según la resolución que firmó el propio Macri, el secretario general del partido deberá notificar a Arabia y Walter sobre sus remociones y disponer sus reemplazos. Además, se instruye girar los antecedentes al Tribunal de Disciplina y comunicar la decisión al Consejo Directivo en su próxima reunión.

El documento establece que el apoderado partidario deberá informar al Juzgado Federal con Competencia Electoral sobre la remoción de los funcionarios, como parte de los procedimientos legales y administrativos previstos en la Carta Orgánica.

Más allá de la versión oficial, sobre las inasistencias, la cercanía de Arabia con el gobierno de Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA) habría sido el principal motivo para que Macri tomara la decisión de apartarlo.

Tras el anuncio, y en un video que subió a su cuenta de X, Arabia consideró que "los partidos a veces son capturados por élites que los vacían de sentido y los liderazgos sin renovación están destinados a morir. Y eso le pasó a Macri, quien firmó mi expulsión solo por pensar distinto"