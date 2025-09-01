Milei viaja el jueves a Estados Unidos y retoma su agenda

El presidente Javier Milei retoma este mes una intensa agenda que combina viajes internacionales con el protagonismo central en la campaña bonaerense de La Libertad Avanza, rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Tras casi tres meses sin giras al exterior, el mandatario volverá a subirse a un avión el jueves próximo con destino a Estados Unidos, pero su mirada también estará puesta en el territorio más disputado del mapa político argentino: la provincia de Buenos Aires.

La primera escala será en Los Ángeles, adonde arribará el jueves luego de encabezar en Moreno el cierre de campaña bonaerense. Una vez iniciada la veda electoral, participará en encuentros organizados por el Instituto Milken, por invitación de su fundador Michael Milken. Aunque no tendrá una disertación pública, mantendrá reuniones privadas con inversores y empresarios.

El viernes se trasladará a Las Vegas, donde mantendrá encuentros con directivos de cadenas hoteleras, en una apuesta por atraer inversiones al país. Al día siguiente emprenderá el regreso a Buenos Aires para seguir de cerca los resultados de las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.

Unos días más tarde, el líder libertario viajará nuevamente a España para participar del festival Europa Viva, organizado por su aliado político Santiago Abascal, líder del partido VOX. Será su quinta visita a Madrid desde que asumió la Presidencia, siempre sin reunirse con su par español Pedro Sánchez, con quien mantiene diferencias ideológicas públicas. El evento se realizará en el Palacio de Vistalegre los días 13 y 14 de septiembre y contará con la presencia de referentes de la derecha europea como Viktor Orban (Hungría), Giorgia Meloni (Italia) y Marine Le Pen (Francia).

El mes se completará con un tercer viaje a Nueva York, donde participará de la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí buscará sumar otras actividades bilaterales, entre ellas una reunión con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Mientras tanto, La Libertad Avanza despliega un esquema de campaña diseñado a medida por la secretaria general de la Presidencia y presidenta del partido, Karina Milei, con aportes comunicacionales del asesor Santiago Caputo y el armado bonaerense en manos de Sebastián Pareja.

El objetivo es sectorizar las actividades en las ocho secciones electorales de la provincia, con Milei como figura principal para intentar trasladar su imagen positiva a los candidatos legislativos. Los libertarios reconocen que las encuestas de cara al 7 de septiembre los ubican entre cinco y ocho puntos por debajo de Fuerza Patria.

En la Primera Sección, la estrategia es reforzar el vínculo con empresarios, CEOs y pymes, en un acto que tendría como figura al candidato bonaerense Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero. En la Tercera, bastión del voto peronista, Milei buscará reunirse con la juventud, sector clave en su triunfo presidencial de 2023 y que mantiene fuerte presencia en redes sociales.