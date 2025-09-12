Exasesor de La Libertad Avanza ratificó en la Justicia los dichos de Spagnuolo sobre presuntas coimas en Discapacidad

Fernando Cerimedo, exasesor de comunicación de La Libertad Avanza, declaró ante la Justicia como testigo, donde ratificó que el extitular del Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo le había comentado acerca de un circuito de compra de medicamentos donde supuestamente se pagaban coimas que terminaban en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.

Cerimedo, uno de los dueños de La Derecha Diario, había dicho en los medios y ratificó ante Picardi que Spagnuolo le habló sobre esa situación. Agregó, además, que fueron varias conversaciones, a lo largo de 2024, sobre situaciones relacionadas con retornos o pagos indebidos en la Andis. “Confirmó el esquema de corrupción. Confirmó que Spagnuolo le dijo lo mismo que luego menciona en los audios”, dijo a LA NACION una fuente del caso.

La declaración es clave porque introduce en la causa por una vía independiente de los audios de Spagnuolo − grabados de manera clandestina y editados− la noticia de los supuestos sobornos en la compra de remedios en la Andis.

Cerimedo era amigo de Spagnuolo y su mujer trabajaba en la Andis. Cerimedo dijo a los medios que Spagnuolo era abogado y debió darse cuenta de lo que afirmaba en las grabaciones. Ante los medios negó haberlo grabado él.

La declaración de Cerimedo ocurre tras la entrevista que brindó esta semana a Radio con Vos, en la que afirmó que Spagnuolo “le fue contando en cuotas” todo lo que sucedía en la Agencia.

En la entrevista, Cerimedo contó que fue el presidente Javier Milei quien los presentó durante la campaña en 2023. “Nos hicimos muy amigos. Venía mucho a mi oficina y nos hicimos buenos amigos”, sostuvo.

Los audios de las presuntas coimas, de origen desconocido y dados a conocer por el streaming Carnaval, no son considerados por el fiscal Picardi como un elemento de prueba, pero sí como un indicio a partir del cual poder construir el caso.

La causa se inició con la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, que suele patrocinar a Cristina Kirchner, aludiendo a esos audios que puso al aire el canal Carnaval Stream.

Martín Magram, el abogado de los tres dueños de la Suizo Argentina, Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker, presentó un escrito pidiendo la nulidad de la causa.

Sostuvo que la investigación era una “verdadera caza de brujas” montada sobre grabaciones supuestamente adulteradas y obtenidas de forma ilícita, obtenidas en violación del derecho constitucional a la intimidad, algo que, sin embargo, todavía no surgió con claridad en las actuaciones.

La Justicia aún no definió si los va a declarar nulos o no, pero ahora tiene la versión de Cerimedo acerca de la misma maniobra, al menos de oídas, por boca Spagnuolo. Con lo que tiene una vía independiente para corroborar esa información.

En la causa paralela que inició el Gobierno para denunciar una operación ilegal de inteligencia, este jueves declararon los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, que difundieron los audios de Spagnuolo.

Fueron testigos ante el fiscal Carlos Stornelli, quien desde la semana pasada lleva la investigación de la causa que promovió el Gobierno por un presunto espionaje, luego de que circulara una segunda tanda de grabaciones que serían de Karina Milei.

Las de Federico y Rial fueron declaraciones breves, de no más de 30 minutos, y sin abogados, ya que no están imputados. Los periodistas se pusieron a disposición de la Justicia para colaborar en todo lo que pudieran con el caso.

Estas últimas grabaciones, que son alrededor de 50, sí están incorporadas al primer expediente, que se abrió tras la explosión del caso, y en el que el fiscal Franco Picardi investiga bajo secreto de sumario la presunta maniobra de corrupción que involucraría a la droguería Suizo Argentino.

