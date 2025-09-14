"La gente que no llega a fin de mes le va a votar en contra": el reclamo de Mirtha Legrand a Guillermo Francos

La diva de los almuerzos, Mirtha Legrand, no dudó en interpelar al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, en pleno programa en vivo por la dura situación económica que atraviesa el país. Con un tono de preocupación, la conductora le advirtió al funcionario que el descontento popular por la falta de dinero para llegar a fin de mes impactará directamente en las urnas: “Esa gente va a votar en contra siempre del Gobierno”.

Durante la “mesaza” del sábado, que también contó con la presencia de Magui Bravi, Elena Roger, Osvaldo Gross y Guadalupe Vázquez, Mirtha compartió su inquietud por lo que escucha diariamente en los medios. Según publicó Noticias Argentinas, la conductora puso el acento en el sufrimiento de los argentinos: “Escucho radio día y noche, y siempre repiten lo mismo: ‘no llego a fin de mes’, ‘a mitad de mes ya no me alcanza la plata’. La gente que no tiene para comer, para vivir, que los despiden...".

El cruce entre Mirtha y Francos por la pobreza

El reclamo de Mirtha Legrand se produjo en un momento de fuerte crisis para el Gobierno de Javier Milei, tras la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses. Francos, intentando defender la gestión, respondió con una estadística: “En el tiempo que llevábamos en el Gobierno, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Si esto pasara ahora, imagínese lo que era antes”.

Sin embargo, la Chiqui no se dio por satisfecha y redobló la apuesta, compartiendo su angustia personal por la situación de los más vulnerables: “A mí me destroza el alma cuando escucho por radio y televisión que dicen ‘no me alcanza para comer, a mi familia no le alcanza’, o al jubilado”.

Para cerrar su contundente mensaje, Mirtha Legrand sentenció: “Hasta que no solucionen todo eso, la gente les va a votar en contra”, dejando en claro que la preocupación por la economía de las familias argentinas es un factor determinante para el futuro político del oficialismo.