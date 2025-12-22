Cuántos kilómetros deberán hacer Gimnasia y Tiro y Central Norte en la Primera Nacional 2026

inicia sesión o regístrate.
Este lunes se conocieron las zonas y el fixture de la próxima edición de la Primera Nacional con la participación de Central Norte y Gimnasia y Tiro. El albo y el cuervo estarán en zonas separadas, pero jugarán el clásico en la fecha 7 en el interzonal. Con viajes a diferentes puntos del país, estos son los kilómetros que deberán recorrer los conjuntos salteños a lo largo de la competencia.
Los azabaches tendrán, de ida y vuelta, 4500 mil kilómetros a Chubut (Deportivo Madryn); un total de 35 mil kilómetros a Buenos Aires (para medirse ante All Boys, Ferro, Morón, Estudiantes de Caseros, Los Andes, Almirante Brown, San Telmo, San Miguel, Defensores de Belgrano, Acassuso y Ciudad Bolívar); 2530 kilómetros a Mendoza (Godoy Cruz); 2000 km a Santa Fe (Colón); 1700 km a Córdoba (Racing); 1700 km a Resistencia (Chaco For Ever) y 900 kilómetros a Santiago del Estero (Mitre), el trayecto más cercano fuera de su visita a Gimnasia y Tiro. Para el cuervo serán más de 48 mil kilómetros totales en un año y la mayoría de los traslados deberán realizarse vía aérea.
Para el millonario varía su situación, aunque no mucho: realizará diez viajes a Buenos Aires (Nueva Chicago, Atlanta, Almagro, Chacarita, Temperley, Tristán Suárez, Quilmes, Colegiales, Midland y Agropecuario), que le significarán 32 mil kilómetros; 2100 kilómetros a Paraná, Entre Ríos (Patronato); 2500 km a Mendoza (Maipú); 2300 km a San Juan (San Martín); 1850 km a Rafaela, Santa Fe (Atlético Rafaela); 900 kilómetros a Santiago del Estero (Güemes); 600 kilómetros a Tucumán (San Martín) y 250 kilómetros a Jujuy (Gimnasia). El albo tendrá un poco más de 42 mil kilómetros totales de viaje, pero de acuerdo a la logística, casi la mitad de los traslados podrían realizarse en colectivo y el restante en avión.
Las zonas y sus equipos
Zona A: Central Norte, All Boys, Ferro Carril Oeste, Deportivo Madryn, Chaco For Ever, Deportivo Morón, Estudiantes de Caseros, Racing de Córdoba, Los Andes, Mitre de Santiago del Estero, Almirante Brown, Ciudad Bolívar, Colón, Godoy Cruz, San Telmo, San Miguel, Defensores de Belgrano y Acassuso.
Zona B: Gimnasia y Tiro, Nueva Chicago, Atlanta, San Martín de Tucumán, Gimnasia de Jujuy, Almagro, Chacarita, San Martín de San Juan, Temperley, Güemes de Santiago del Estero, Tristán Suárez, Agropecuario, Patronato, Deportivo Maipú de Mendoza, Quilmes, Colegiales, Atlético Rafaela y Midland.
Todos los partidos de ida
FECHA 1 (07/02/2026)
RACING (CBA) vs. ESTUDIANTES
ALL BOYS vs. MITRE (SDE)
LOS ANDES vs. ALMIRANTE BROWN
GODOY CRUZ vs. CIUDAD BOLÍVAR
DEPORTIVO MORÓN vs. DEFENSORES DE BELGRANO
COLÓN vs. DEPORTIVO MADRYN
SAN MIGUEL vs. CENTRAL NORTE
SAN TELMO vs. FERRO
ACASSUSO vs. CHACO FOR EVER
FECHA 2 (14/02/2026)
ACASSUSO vs. RACING (CBA)
CHACO FOR EVER vs. SAN TELMO
FERRO vs. SAN MIGUEL
CENTRAL NORTE vs. COLÓN
DEPORTIVO MADRYN vs. DEPORTIVO MORÓN
DEFENSORES DE BELGRANO vs. GODOY CRUZ
CIUDAD BOLÍVAR vs. LOS ANDES
ALMIRANTE BROWN vs. ALL BOYS
MITRE (SDE) vs. ESTUDIANTES
FECHA 3 (21/02/2026)
RACING (CBA) vs. MITRE (SDE)
ESTUDIANTES vs. ALMIRANTE BROWN
ALL BOYS vs. CIUDAD BOLÍVAR
LOS ANDES vs. DEFENSORES DE BELGRANO
GODOY CRUZ vs. DEPORTIVO MADRYN
DEPORTIVO MORÓN vs. CENTRAL NORTE
COLÓN vs. FERRO
SAN MIGUEL vs. CHACO FOR EVER
SAN TELMO vs. ACASSUSO
FECHA 4 (28/02/2026)
SAN TELMO vs. RACING (CBA)
ACASSUSO vs. SAN MIGUEL
CHACO FOR EVER vs. COLÓN
FERRO vs. DEPORTIVO MORÓN
CENTRAL NORTE vs. GODOY CRUZ
DEPORTIVO MADRYN vs. LOS ANDES
DEFENSORES DE BELGRANO vs. ALL BOYS
CIUDAD BOLÍVAR vs. ESTUDIANTES
ALMIRANTE BROWN vs. MITRE (SDE)
FECHA 5 (07/03/2026)
RACING (CBA) vs. ALMIRANTE BROWN
MITRE (SDE) vs. CIUDAD BOLÍVAR
ESTUDIANTES vs. DEFENSORES DE BELGRANO
ALL BOYS vs. DEPORTIVO MADRYN
LOS ANDES vs. CENTRAL NORTE
GODOY CRUZ vs. FERRO
DEPORTIVO MORÓN vs. CHACO FOR EVER
COLÓN vs. ACASSUSO
SAN MIGUEL vs. SAN TELMO
FECHA 6 (14/03/2026)
SAN MIGUEL vs. RACING (CBA)
SAN TELMO vs. COLÓN
ACASSUSO vs. DEPORTIVO MORÓN
CHACO FOR EVER vs. GODOY CRUZ
FERRO vs. LOS ANDES
CENTRAL NORTE vs. ALL BOYS
DEPORTIVO MADRYN vs. ESTUDIANTES
DEFENSORES DE BELGRANO vs. MITRE (SDE)
CIUDAD BOLÍVAR vs. ALMIRANTE BROWN
FECHA 7 – INTERZONAL (AÚN NO SE DEFINIERON LAS LOCALÍAS) (21/03/2026)
NUEVA CHICAGO vs. ALL BOYS
ATLANTA vs. FERRO
LOS ANDES vs. TEMPERLEY
DEPORTIVO MADRYN vs. SAN MARTÍN (TUC)
PATRONATO vs. COLÓN
ALMAGRO vs. DEPORTIVO MORÓN
GODOY CRUZ vs. DEPORTIVO MAIPÚ
GIMNASIA Y TIRO vs. CENTRAL NORTE
DEFENSORES DE BELGRANO vs. ATLÉTICO RAFAELA
SAN TELMO vs. QUILMES
COLEGIALES vs. SAN MIGUEL
CIUDAD BOLIVAR vs. AGROPECUARIO
GÜEMES (SDE) vs. MITRE (SDE)
CHACARITA vs. ESTUDIANTES
ALMIRANTE BROWN vs. TRISTÁN SUÁREZ
SAN MARTÍN (SJ) vs. RACING (CBA)
CHACO FOR EVER vs. GIMNASIA (JUJUY)
MIDLAND vs. ACASSUSO
FECHA 8 (28/03/2026)
RACING (CBA) vs. CIUDAD BOLÍVAR
ALMIRANTE BROWN vs. DEFENSORES DE BELGRANO
MITRE (SDE) vs. DEPORTIVO MADRYN
ESTUDIANTES vs. CENTRAL NORTE
ALL BOYS vs. FERRO
LOS ANDES vs. CHACO FOR EVER
GODOY CRUZ vs. ACASSUSO
DEPORTIVO MORÓN vs. SAN TELMO
COLÓN vs. SAN MIGUEL
FECHA 9 (4/4/2026)
COLÓN vs. RACING (CBA)
SAN MIGUEL vs. DEPORTIVO MORÓN
SAN TELMO vs. GODOY CRUZ
ACASSUSO vs. LOS ANDES
CHACO FOR EVER vs. ALL BOYS
FERRO vs. ESTUDIANTES
CENTRAL NORTE vs. MITRE (SDE)
DEPORTIVO MADRYN vs. ALMIRANTE BROWN
DEFENSORES DE BELGRANO vs. CIUDAD BOLÍVAR
FECHA 10 (11/04/2026)
RACING (CBA) vs. DEFENSORES DE BELGRANO
CIUDAD BOLÍVAR vs. DEPORTIVO MADRYN
ALMIRANTE BROWN vs. CENTRAL NORTE
MITRE (SDE) vs. FERRO
ESTUDIANTES vs. CHACO FOR EVER
ALL BOYS vs. ACASSUSO
LOS ANDES vs. SAN TELMO
GODOY CRUZ vs. SAN MIGUEL
DEPORTIVO MORÓN vs. COLÓN
FECHA 11 (18/04/2026)
DEPORTIVO MORÓN vs. RACING (CBA)
COLÓN vs. GODOY CRUZ
SAN MIGUEL vs. LOS ANDES
SAN TELMO vs. ALL BOYS
ACASSUSO vs. ESTUDIANTES
CHACO FOR EVER vs. MITRE (SDE)
FERRO vs. ALMIRANTE BROWN
CENTRAL NORTE vs. CIUDAD BOLÍVAR
DEPORTIVO MADRYN vs. DEFENSORES DE BELGRANO
FECHA 12 (25/04/2026)
RACING (CBA) vs. DEPORTIVO MADRYN
DEFENSORES DE BELGRANO vs. CENTRAL NORTE
CIUDAD BOLÍVAR vs. FERRO
ALMIRANTE BROWN vs. CHACO FOR EVER
MITRE (SDE) vs. ACASSUSO
ESTUDIANTES vs. SAN TELMO
ALL BOYS vs. SAN MIGUEL
LOS ANDES vs. COLÓN
GODOY CRUZ vs. DEPORTIVO MORÓN
FECHA 13 (2/5/2026)
GODOY CRUZ vs. RACING (CBA)
DEPORTIVO MORÓN vs. LOS ANDES
COLÓN vs. ALL BOYS
SAN MIGUEL vs. ESTUDIANTES
SAN TELMO vs. MITRE (SDE)
ACASSUSO vs. ALMIRANTE BROWN
CHACO FOR EVER vs. CIUDAD BOLÍVAR
FERRO vs. DEFENSORES DE BELGRANO
CENTRAL NORTE vs. DEPORTIVO MADRYN
FECHA 14 (9/5/2026)
RACING (CBA) vs. CENTRAL NORTE
DEPORTIVO MADRYN vs. FERRO
DEFENSORES DE BELGRANO vs. CHACO FOR EVER
CIUDAD BOLÍVAR vs. ACASSUSO
ALMIRANTE BROWN vs. SAN TELMO
MITRE (SDE) vs. SAN MIGUEL
ESTUDIANTES vs. COLÓN
ALL BOYS vs. DEPORTIVO MORÓN
LOS ANDES vs. GODOY CRUZ
FECHA 15 (16/05/2026)
LOS ANDES vs. RACING (CBA)
GODOY CRUZ vs. ALL BOYS
DEPORTIVO MORÓN vs. ESTUDIANTES
COLÓN vs. MITRE (SDE)
SAN MIGUEL vs. ALMIRANTE BROWN
SAN TELMO vs. CIUDAD BOLÍVAR
ACASSUSO vs. DEFENSORES DE BELGRANO
CHACO FOR EVER vs. DEPORTIVO MADRYN
FERRO vs. CENTRAL NORTE
FECHA 16 (23/05/2026)
RACING (CBA) vs. FERRO
CENTRAL NORTE vs. CHACO FOR EVER
DEPORTIVO MADRYN vs. ACASSUSO
DEFENSORES DE BELGRANO vs. SAN TELMO
CIUDAD BOLÍVAR vs. SAN MIGUEL
ALMIRANTE BROWN vs. COLÓN
MITRE (SDE) vs. DEPORTIVO MORÓN
ESTUDIANTES vs. GODOY CRUZ
ALL BOYS vs. LOS ANDES
FECHA 17 (30/05/2026)
ALL BOYS vs. RACING (CBA)
LOS ANDES vs. ESTUDIANTES
GODOY CRUZ vs. MITRE (SDE)
DEPORTIVO MORÓN vs. ALMIRANTE BROWN
COLÓN vs. CIUDAD BOLÍVAR
SAN MIGUEL vs. DEFENSORES DE BELGRANO
SAN TELMO vs. DEPORTIVO MADRYN
ACASSUSO vs. CENTRAL NORTE
CHACO FOR EVER vs. FERRO
FECHA 18 (06/06/2026)
RACING (CBA) vs. CHACO FOR EVER
FERRO vs. ACASSUSO
CENTRAL NORTE vs. SAN TELMO
DEPORTIVO MADRYN vs. SAN MIGUEL
DEFENSORES DE BELGRANO vs. COLÓN
CIUDAD BOLÍVAR vs. DEPORTIVO MORÓN
ALMIRANTE BROWN vs. GODOY CRUZ
MITRE (SDE) vs. LOS ANDES
ESTUDIANTES vs. ALL BOYS
Zona B
FECHA 1
GIMNASIA (JUJUY) vs. MIDLAND
ATLANTA vs. QUILMES
GIMNASIA Y TIRO vs. COLEGIALES
SAN MARTÍN (TUCUMÁN) vs. PATRONATO
ATLÉTICO RAFAELA vs. ALMAGRO
AGROPECUARIO vs. DEPORTIVO MAIPÚ
TRISTÁN SUÁREZ vs. TEMPERLEY
GÜEMES (SDE) vs. NUEVA CHICAGO
CHACARITA vs. SAN MARTÍN (SAN JUAN)
FECHA 2
CHACARITA vs. GIMNASIA (JUJUY)
SAN MARTÍN (SAN JUAN) vs. GÜEMES (SDE)
NUEVA CHICAGO vs. TRISTÁN SUÁREZ
TEMPERLEY vs. AGROPECUARIO
DEPORTIVO MAIPÚ vs. ATLÉTICO RAFAELA
ALMAGRO vs. SAN MARTÍN (TUCUMÁN)
PATRONATO vs. GIMNASIA Y TIRO
COLEGIALES vs. ATLANTA
QUILMES vs. MIDLAND
FECHA 3
GIMNASIA (JUJUY) vs. QUILMES
MIDLAND vs. COLEGIALES
ATLANTA vs. PATRONATO
GIMNASIA Y TIRO vs. ALMAGRO
SAN MARTÍN (TUCUMÁN) vs. DEPORTIVO MAIPÚ
ATLÉTICO RAFAELA vs. TEMPERLEY
AGROPECUARIO vs. NUEVA CHICAGO
TRISTÁN SUÁREZ vs. SAN MARTÍN (SAN JUAN)
GÜEMES (SDE) vs. CHACARITA
FECHA 4
GÜEMES (SDE) vs. GIMNASIA (JUJUY)
CHACARITA vs. TRISTÁN SUÁREZ
SAN MARTÍN (SAN JUAN) vs. AGROPECUARIO
NUEVA CHICAGO vs. ATLÉTICO RAFAELA
TEMPERLEY vs. SAN MARTÍN (TUCUMÁN)
DEPORTIVO MAIPÚ vs. GIMNASIA Y TIRO
ALMAGRO vs. ATLANTA
PATRONATO vs. MIDLAND
COLEGIALES vs. QUILMES
FECHA 5
GIMNASIA (JUJUY) vs. COLEGIALES
QUILMES vs. PATRONATO
MIDLAND vs. ALMAGRO
ATLANTA vs. DEPORTIVO MAIPÚ
GIMNASIA Y TIRO vs. TEMPERLEY
SAN MARTÍN (TUCUMÁN) vs. NUEVA CHICAGO
ATLÉTICO RAFAELA vs. SAN MARTÍN (SAN JUAN)
AGROPECUARIO vs. CHACARITA
TRISTÁN SUÁREZ vs. GÜEMES (SDE)
FECHA 6
TRISTÁN SUÁREZ vs. GIMNASIA (JUJUY)
GÜEMES (SDE) vs. AGROPECUARIO
CHACARITA vs. ATLÉTICO RAFAELA
SAN MARTÍN (SAN JUAN) vs. SAN MARTÍN (TUCUMÁN)
NUEVA CHICAGO vs. GIMNASIA Y TIRO
TEMPERLEY vs. ATLANTA
DEPORTIVO MAIPÚ vs. MIDLAND
ALMAGRO vs. QUILMES
PATRONATO vs. COLEGIALES
FECHA 8
GIMNASIA (JUJUY) vs. PATRONATO
COLEGIALES vs. ALMAGRO
QUILMES vs. DEPORTIVO MAIPÚ
MIDLAND vs. TEMPERLEY
ATLANTA vs. NUEVA CHICAGO
GIMNASIA Y TIRO vs. SAN MARTÍN (SAN JUAN)
SAN MARTÍN (TUCUMÁN) vs. CHACARITA
ATLÉTICO RAFAELA vs. GÜEMES (SDE)
AGROPECUARIO vs. TRISTÁN SUÁREZ
FECHA 9
AGROPECUARIO vs. GIMNASIA (JUJUY)
TRISTÁN SUÁREZ vs. ATLÉTICO RAFAELA
GÜEMES (SDE) vs. SAN MARTÍN (TUCUMÁN)
CHACARITA vs. GIMNASIA Y TIRO
SAN MARTÍN (SAN JUAN) vs. ATLANTA
NUEVA CHICAGO vs. MIDLAND
TEMPERLEY vs. QUILMES
DEPORTIVO MAIPÚ vs. COLEGIALES
ALMAGRO vs. PATRONATO
FECHA 10
GIMNASIA (JUJUY) vs. ALMAGRO
PATRONATO vs. DEPORTIVO MAIPÚ
COLEGIALES vs. TEMPERLEY
QUILMES vs. NUEVA CHICAGO
MIDLAND vs. SAN MARTÍN (SAN JUAN)
ATLANTA vs. CHACARITA
GIMNASIA Y TIRO vs. GÜEMES (SDE)
SAN MARTÍN (TUCUMÁN) vs. TRISTÁN SUÁREZ
ATLÉTICO RAFAELA vs. AGROPECUARIO
FECHA 11
ATLÉTICO RAFAELA vs. GIMNASIA (JUJUY)
AGROPECUARIO vs. SAN MARTÍN (TUCUMÁN)
TRISTÁN SUÁREZ vs. GIMNASIA Y TIRO
GÜEMES (SDE) vs. ATLANTA
CHACARITA vs. MIDLAND
SAN MARTÍN (SAN JUAN) vs. QUILMES
NUEVA CHICAGO vs. COLEGIALES
TEMPERLEY vs. PATRONATO
DEPORTIVO MAIPÚ vs. ALMAGRO
FECHA 12
GIMNASIA (JUJUY) vs. DEPORTIVO MAIPÚ
ALMAGRO vs. TEMPERLEY
PATRONATO vs. NUEVA CHICAGO
COLEGIALES vs. SAN MARTÍN (SAN JUAN)
QUILMES vs. CHACARITA
MIDLAND vs. GÜEMES (SDE)
ATLANTA vs. TRISTÁN SUÁREZ
GIMNASIA Y TIRO vs. AGROPECUARIO
SAN MARTÍN (TUCUMÁN) vs. ATLÉTICO RAFAELA
FECHA 13
SAN MARTÍN (TUCUMÁN) vs. GIMNASIA (JUJUY)
ATLÉTICO RAFAELA vs. GIMNASIA Y TIRO
AGROPECUARIO vs. ATLANTA
TRISTÁN SUÁREZ vs. MIDLAND
GÜEMES (SDE) vs. QUILMES
CHACARITA vs. COLEGIALES
SAN MARTÍN (SAN JUAN) vs. PATRONATO
NUEVA CHICAGO vs. ALMAGRO
TEMPERLEY vs. DEPORTIVO MAIPÚ
FECHA 14
GIMNASIA (JUJUY) vs. TEMPERLEY
DEPORTIVO MAIPÚ vs. NUEVA CHICAGO
ALMAGRO vs. SAN MARTÍN (SAN JUAN)
PATRONATO vs. CHACARITA
COLEGIALES vs. GÜEMES (SDE)
QUILMES vs. TRISTÁN SUÁREZ
MIDLAND vs. AGROPECUARIO
ATLANTA vs. ATLÉTICO RAFAELA
GIMNASIA Y TIRO vs. SAN MARTÍN (TUCUMÁN)
FECHA 15
GIMNASIA Y TIRO vs. GIMNASIA (JUJUY)
SAN MARTÍN (TUCUMÁN) vs. ATLANTA
ATLÉTICO RAFAELA vs. MIDLAND
AGROPECUARIO vs. QUILMES
TRISTÁN SUÁREZ vs. COLEGIALES
GÜEMES (SDE) vs. PATRONATO
CHACARITA vs. ALMAGRO
SAN MARTÍN (SAN JUAN) vs. DEPORTIVO MAIPÚ
NUEVA CHICAGO vs. TEMPERLEY
FECHA 16
GIMNASIA (JUJUY) vs. NUEVA CHICAGO
TEMPERLEY vs. SAN MARTÍN (SAN JUAN)
DEPORTIVO MAIPÚ vs. CHACARITA
ALMAGRO vs. GÜEMES (SDE)
PATRONATO vs. TRISTÁN SUÁREZ
COLEGIALES vs. AGROPECUARIO
QUILMES vs. ATLÉTICO RAFAELA
MIDLAND vs. SAN MARTÍN (TUCUMÁN)
ATLANTA vs. GIMNASIA Y TIRO
FECHA 17
ATLANTA vs. GIMNASIA (JUJUY)
GIMNASIA Y TIRO vs. MIDLAND
SAN MARTÍN (TUCUMÁN) vs. QUILMES
ATLÉTICO RAFAELA vs. COLEGIALES
AGROPECUARIO vs. PATRONATO
TRISTÁN SUÁREZ vs. ALMAGRO
GÜEMES (SDE) vs. DEPORTIVO MAIPÚ
CHACARITA vs. TEMPERLEY
SAN MARTÍN (SAN JUAN) vs. NUEVA CHICAGO
FECHA 18
GIMNASIA (JUJUY) vs. SAN MARTÍN (SAN JUAN)
NUEVA CHICAGO vs. CHACARITA
TEMPERLEY vs. GÜEMES (SDE)
DEPORTIVO MAIPÚ vs. TRISTÁN SUÁREZ
ALMAGRO vs. AGROPECUARIO
PATRONATO vs. ATLÉTICO RAFAELA
COLEGIALES vs. SAN MARTÍN (TUCUMÁN)
QUILMES vs. GIMNASIA Y TIRO
MIDLAND vs. ATLANTA