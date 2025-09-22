PUBLICIDAD

18°
22 de Septiembre, Salta, Centro, Argentina
Pampita
Thiago Medina
Alexis Mac Allister
Wanda Nara y Maxi López
plastica salteña
Benjamín Vicuña
Chaco
Shell
FMI
Nacionales

El FMI celebró respaldo de Estados Unidos a la Argentina

“Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo”, del FMI
Lunes, 22 de septiembre de 2025 18:05
El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el respaldo que el gobierno de Estados Unidos manifestó este lunes a la Argentina.

“Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo del secretario

Scott Bessent a Argentina”, señaló la directora Gerente del organismo, Kirstalina Georgieva.

La jefa del FMI afirmó que “esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”.

En horas de la mañana, Bessent expresó la voluntad del gobierno de Estados Unidos de ayudar financieramente al país.

