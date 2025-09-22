El FMI celebró respaldo de Estados Unidos a la Argentina

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el respaldo que el gobierno de Estados Unidos manifestó este lunes a la Argentina.

“Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo del secretario

Scott Bessent a Argentina”, señaló la directora Gerente del organismo, Kirstalina Georgieva.

La jefa del FMI afirmó que “esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”.

En horas de la mañana, Bessent expresó la voluntad del gobierno de Estados Unidos de ayudar financieramente al país.