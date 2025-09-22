Milei y Caputo se reunirán recién mañana con el FMI: Argentina busca un millonario préstamo de EEUU

Mientras crece la expectativa en torno de cómo operarán este lunes los mercados financieros, el Gobierno debió postergar un día el viaje a los Estados Unidos, por lo que el encuentro entre el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, con las máximas autoridades del FMI, se postergó para el martes.

La Argentina iniciará así negociaciones formales y presenciales para obtener un respaldo especial del gobierno de Donald Trump, que despeje las dudades de los agentes financieros respecto de abultados vencimientos de deuda del año próximo por unos USD 8.500 millones.

El país pretende lograr que Estados Unidos libere un fondo especial destinado a naciones que atraviesan dificultades coyunturales.

Incluso, trascendió en el mercado financiero que ya comenzaron también contactos con inversores privados de Wall Street que estarían dispuestos a prestar plata adicional, aunque bajo ciertas condiciones.

El hecho de que el riesgo país se haya disparado en los últimos días a la zona de los 1.500 puntos, en especial tras el triunfo del peronismo kirchnerista en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre último, complicó por demás el escenario político y económico, confiaron a la Agencia Noticias Argentinas referentes del sistema financiero local.

Es que el establishment financiero teme que los avances de la oposición dinamiten la posibilidad de que el gobierno de Milei avance a partir de diciembre próximo con las reformas laboral, tributaria y previsional, destinadas a reducir los obstáculos para el crecimiento que tiene la Argentinas, según analistas locales.

Milei y Caputo iban a partir este domingo hacia Nueva York, pero postergaron el viaje para la noche de este lunes, con el fin de que el gobierno de Estados Unidos pueda tener mayores opciones para que se concrete el gran objetivo del gobierno argentino de este viaje, que es la bilateral con Trump.

Esa reunión entre los presidentes de la Argentina y los Estados Unidos se concretaría el martes por la mañana, tras la exposición de Milei ante la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, confiaron fuentes cercanas a la delegación que acompañará a Milei a Nueva York.

Tras su presencia en la ONU y la reunión con Trump, Milei y Caputo prevén reunirse con Georgieva y la directiva del FMI el martes por la tarde.

Si todo va bien en esos encuentros, en la delegación argentina hay confianza en que el mandatario argentino pueda incluso reunirse el miércoles con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien tiene la llave operativa de la línea de financiamiento que se podría abrir para la Argentina.

Para ello, Estados Unidos habilitaría el Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro norteamericano.

La pretensión de la Argentina es poder mostrar a los mercados que contará con entre USD 4.000 millones y USD 8.500 millones de ese fondo especial, con el fin de despejar las dudas sobre el cumplimiento de vencimientos de deuda del 2026.

Milei y Caputo creen que de esa forma se terminarían las presiones cambiarias que llevaron la cotización del dólar a la zona de los $1.500, mientras el riesgo país se disparó a los 1.500 puntos.

La semana pasada, el dólar minorista llegó a venderse a $1.515 en bancos privados, y el Banco Central debió poner sobre la mesa unos USD 1.100 millones entre miércoles y viernes para evitar que la divisa suba aún más.

Milei ratificó en las últimas horas que hay “múltiples negociaciones” con Estados Unidos y prometió avanzar en todas las líneas para “mejorarle la vida a los argentinos”.

“Estamos trabajando para cerrar los pagos de deuda que tiene la Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en lo que es enero y 4.500 millones en julio”, precisó el jefe de Estado.