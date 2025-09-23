Los gobernadores piden que la quita "sea definitiva"

Gobernadores de Provincias Unidas se expresaron ayer sobre la eliminación de las retenciones agropecuarias hasta el 31 de octubre dispuesta por el Gobierno y afirmaron que la medida debe ser "definitiva".

"Nosotros lo venimos reclamando desde el primer día de gestión. Queremos que las retenciones se eliminen para siempre, no de manera transitoria, ni para sostener el tipo de cambio con fines electorales, ni para financiar fuga de capitales", expresó el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El gobernador radical pidió "políticas que de verdad beneficien a los productores y generen previsibilidad para que el sector pueda invertir", dado que, dijo, "las retenciones se deben eliminar por convicción y no por necesidad".

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, señaló que la eliminación de las retenciones "no debe ser una medida transitoria, sino definitiva" porque "la Argentina saldrá adelante acompañando a sus sectores productivos: es con el campo, no contra el campo".

"Necesitamos políticas que realmente fortalezcan a nuestros productores; un plan productivo que brinde previsibilidad, fomente la inversión, impulse la generación de #empleo y dinamice las economías regionales. Las retenciones deben eliminarse por convicción, no por mera especulación financiera o electoral", definió.

El Gobierno anunció hoy que habrá "retenciones cero para todos los granos" y será con el objetivo de "generar mayor oferta de dólares", según el anuncio que hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni.