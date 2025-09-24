Naranja X celebra 40 años dando acceso en cada rincón del país

En el marco de su 40° aniversario, Naranja X anunció beneficios especiales para sus más de 9 millones de clientes, reforzando su compromiso de ofrecer soluciones financieras que faciliten su día a día. Las promociones, diseñadas para celebrar cuatro décadas de trayectoria, se enfocan en dos de los productos más valorados: los Smartes y los Viajes Naranja X.

Con la tarjeta de crédito Naranja X, los clientes podrán aprovechar:

- Smartes: 40% de descuento y 3 cuotas sin interés en comercios seleccionados.

- Viajes a Brasil: 40% de ahorro en vuelos a este destino.

Estas iniciativas simbolizan el propósito de la compañía de derribar barreras y generar oportunidades, una misión que se ha mantenido vigente desde su fundación.

Con más de 112 sucursales y 150.000 comercios que aceptan sus soluciones de pago en todo el país, Naranja X sigue derribando barreras y creando oportunidades para que cada persona pueda pagar, cobrar, ahorrar y financiar sus proyectos.

Hoy la compañía cuenta con más de 16 millones de tarjetas emitidas, 10 millones de pagos mensuales a través de su QR y más de un millón de personas que en el último año eligieron un crédito para impulsar sus proyectos. Cada transacción es una puerta que se abre, cada cliente es una historia de confianza.

“Históricamente, hablar de plata fue sinónimo de hablar de forma difícil o lejana. Las finanzas personales, que deberían ser parte de la vida cotidiana, se envolvieron en un lenguaje que, lejos de ayudar, excluía. Pero algo cambió. Las nuevas generaciones ya no compran la idea de que las finanzas deben ser serias para ser importantes. Y en Naranja X decidimos acompañar -y acelerar- ese cambio. Porque creemos que hablar claro sobre dinero es mucho más que una decisión de comunicación: es un acto de empoderamiento”, relató Silvana Jachevasky, Chief Marketing Officer de Naranja X.

Para celebrar su aniversario, Naranja X realizó una acción simbólica que representa su propósito: levantó las barreras de peajes de Buenos Aires y Córdoba, reafirmando que su misión es seguir dando acceso, allí donde más se necesita.

“Siempre hicimos las cosas de una manera diferente y esta fue una acción bien representativa de nuestro recorrido en estas cuatro décadas: levantar barreras, acompañar y dar acceso al sistema financiero. Es una metáfora viva de nuestro trabajo y un guiño a nuestra historia, ayudando a que las personas gestionen su dinero, ahorren, inviertan o financien sus proyectos”, señaló Jachevasky.

A 40 años de su nacimiento, Naranja X renueva su compromiso con el país: simplificar las finanzas, generar oportunidades y estar siempre cerca de las personas, porque el futuro se construye con acceso.

Para descubrir la campaña de 40 años ingresá en www.naranjax.com/40años