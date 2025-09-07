PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
12°
7 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

elecciones legislativas bonaerenses
Estatuas vivientes
Elecciones en buenos Aires
Victoria Villarruel
Primera Nacional
Elecciones en buenos Aires
US Open
Elecciones en buenos Aires
Elecciones en buenos Aires
Elecciones en buenos Aires
elecciones legislativas bonaerenses
Estatuas vivientes
Elecciones en buenos Aires
Victoria Villarruel
Primera Nacional
Elecciones en buenos Aires
US Open
Elecciones en buenos Aires
Elecciones en buenos Aires
Elecciones en buenos Aires

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR BLUE

$1370.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Se sintió acosada: Lilia Lemoine estalló, grabó a periodistas y denunció que la empujaron tres cuadras

Lilia Lemoine grabó un video POV desencajada gritando a periodistas. "Tres cuadras me siguieron empujándome", denunció. "¿Qué sos, Pagano?", le gritó a uno.
Domingo, 07 de septiembre de 2025 19:44
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, protagonizó un tenso cruce con periodistas este domingo y grabó un video en modo POV (Point of View) mientras gritaba "desencajada", acusando a la prensa de acosarla. En medio de la discusión, lanzó una insólita chicana interna: "¿Qué sos, Pagano?".

En el video, que se viralizó este mediodía electoral, Lemoine denuncia que "cinco tipos" la estaban persiguiendo. Según supo Noticias Argentinas, la diputada justificó su accionar: "Como ellos siempre muestran lo que ellos quieren, yo les voy a mostrar la realidad".

 

La interna de LLA y la denuncia de Lemoine

La referencia a "Pagano" conecta el incidente con el escándalo por los audios filtrados de Diego Spagnuolo (ANDIS), caso en el que está señalada la diputada Marcela Pagano (colega de Lemoine) por presunta participación en la filtración. Lemoine, al ser filmada por un periodista, replicó comparándolo con su par: "¿Qué sos Pagano, no los voy a grabar?".

La diputada libertaria denunció que la agresión de la prensa fue física: "Así mienten, agreden (...) Tres cuadras me siguieron empujándome, agarrándome, gritándome e insultándome". En el video, Lemoine concluye que los periodistas "se calman" solo cuando ella los graba a ellos, mientras les grita: "¡Basta, se terminó!".

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD