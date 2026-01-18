PUBLICIDAD

18 de Enero, Salta, Argentina
Jair Bolsonaro
Robos a escuelas
Fiesta clandestina clausurada
Coronel Moldes
Controles viales
Prevención de suicidios
Salta
Argentina acusada de racismo en Brasil
Nisman
Nacionales

A 11 años de la muerte de Alberto Nisman, un caso que aún interpela a la Argentina

Hoy se cumple un nuevo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, hallado sin vida en su departamento de Puerto Madero en 2015. Once años después, el hecho continúa sin condenas y rodeado de interrogantes, mientras persiste la investigación judicial bajo la hipótesis de homicidio.
Domingo, 18 de enero de 2026 11:06
Este domingo se cumplen 11 años de la muerte de Alberto Nisman, el fiscal federal que tuvo un rol central en la investigación del atentado a la AMIA y cuya muerte conmocionó a la sociedad argentina, generando un impacto político, judicial e institucional que aún perdura.

Nisman, abogado penalista, alcanzó notoriedad pública por su desempeño como titular de la Unidad Fiscal AMIA, desde donde impulsó acusaciones contra funcionarios del gobierno de Irán por el atentado terrorista perpetrado en 1994, que dejó 85 muertos. En el marco de esa causa, también imputó a exfuncionarios argentinos, entre ellos al expresidente Carlos Menem, y años más tarde denunció a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al excanciller Héctor Timerman y a otros funcionarios por presunto encubrimiento a través del Memorándum de Entendimiento Argentina-Irán, firmado en 2013.

El 18 de enero de 2015, en la mañana del domingo, Nisman fue encontrado muerto en el baño de su departamento de Puerto Madero, con un disparo en la cabeza. El arma utilizada pertenecía a Diego Lagomarsino, un especialista informático que trabajaba como colaborador del fiscal. El hallazgo se produjo un día antes de que Nisman se presentara en el Congreso para exponer los fundamentos de su denuncia contra el Gobierno nacional de entonces.

En un primer momento, la investigación se orientó hacia la hipótesis de un suicidio. Sin embargo, con el avance de las pericias y el cambio de jurisdicción, esa teoría fue descartada y reemplazada por la de homicidio. A más de una década del hecho, no hay condenados y el caso sigue abierto.

La causa judicial

Tras la muerte del fiscal, el expediente comenzó en la Justicia ordinaria bajo la carátula de “muerte dudosa”, con la intervención de la jueza Fabiana Palmaghini y la fiscal Viviana Fein, quienes sostuvieron inicialmente que no existían pruebas de la participación de terceros. En esa etapa, el único imputado fue Diego Lagomarsino, por haber entregado el arma con la que se efectuó el disparo.

La querella, encabezada por la exesposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, insistió desde el inicio con la hipótesis del homicidio y reclamó que la causa pasara al fuero federal. Finalmente, en 2016, el expediente fue trasladado a Comodoro Py, donde quedó a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano.

Un nuevo peritaje realizado por la Gendarmería Nacional concluyó que Nisman fue asesinado. En la actualidad, la causa tiene cinco procesados: Lagomarsino, acusado como partícipe necesario del presunto homicidio, y cuatro custodios del exfiscal, imputados por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

 

El mensaje de la DAIA

En el marco del aniversario, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) difundió un mensaje en el que reafirmó su reclamo de verdad y justicia. A través de la red social X, la entidad expresó: “A 11 años del asesinato del fiscal Alberto Nisman, reafirmamos nuestro compromiso inclaudicable con la verdad, la justicia y la memoria”.

La organización señaló además que “su asesinato, ocurrido mientras investigaba el atentado terrorista contra la AMIA-DAIA, continúa siendo una herida abierta para la República Argentina” y remarcó que, a lo largo de los años, la sociedad sigue aguardando respuestas claras y definitivas.

“Recordar al fiscal Nisman es reafirmar el compromiso con la lucha contra la impunidad y honrar la memoria de las víctimas del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994”, concluyó la DAIA, reiterando su postura de que la muerte del fiscal fue un homicidio.

A once años del hecho, el caso Nisman continúa siendo uno de los episodios más sensibles y controvertidos de la historia reciente del país, con preguntas que aún esperan una respuesta definitiva por parte de la Justicia.

