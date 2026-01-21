EEUU donó US$70.000 en equipos a Argentina para combatir los incendios en la Patagonia

Estados Unidos realizó una donación de equipos, por valor de 70.000 dolares, para ayudar a combatir los incendios que siguen activos en la Patagonia, anunció este miércoles el embajador de ese país en Buenos Aires, Peter Lamelas.

"Ser socio de la Argentina también significa estar presentes cuando nos necesita. Frente a los incendios en la Patagonia, respondimos al pedido de asistencia con equipos de manejo de fuego y comunicaciones para combatir los incendios y cuidar a quienes protegen a sus comunidades", expresó Lamelas a través de su cuenta de X.

"Nuestro compromiso es real, sostenido y se demuestra con hechos", agregó.

La Embajada estadounidense en Argentina especificó a través de una publicación en Instagram que realizó "una donación de 70.000 dólares para fortalecer la respuesta a los incendios forestales en la provincia de Chubut", los cuales se reavivaron este martes.

Desde el inicio del año, según las últimas cifras oficiales, el fuego ha afectado a más de 20.000 hectáreas de bosque en el sur argentino.

De acuerdo a la publicación, la donación proviene de los Departamentos de Guerra y de Estado del Gobierno de Donald Trump.

"Responde a equipos específicos solicitados por la Agencia Federal de Emergencias (dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional argentino) e incluye US$ 45.000 en equipamiento contra incendios como mangueras, lanzas y boquillas, y US$ 25.000 en equipos de comunicación, entre ellos radios y radios especializadas para comunicaciones con aeronaves", de acuerdo a la sede diplomática.

El canciller argentino, Pablo Quirno, comentó en esa misma publicación: "Muchas gracias, querido Peter. Gran gesto de apoyo en un momento muy complejo para la Argentina".

Los incendios en el sur argentino

En Puerto Patriada, cerca de las localidades turísticas de Epuyén y El Hoyo, en Chubut, el incendio que había sido controlado la semana pasada debido a las lluvias recobró intensidad producto de temperaturas que este martes alcanzaron los 34 °C y alcanzó zonas de bosque nativo que estaban intactas.

En el Parque Nacional Los Alerces otro gran incendio permanece activo y mantiene en alerta a los vecinos de la zona, mientras que la provincia cuenta con otros tres focos que al momento están controlados o contenidos.

Según difundió el diario local Tiempo Argentino, el Gobierno de Chubut recibió y congeló casi 540 millones de pesos (unos 369.863 dólares) provenientes de un fondo de La Ley de Bosques.

Esos fondos se suman los 600.000 dólares provenientes de los organismos internacionales Fondo Verde para el Clima y la Food and Agriculture Organization (FAO) que el gobierno provincial retiene desde marzo de 2024, de acuerdo a lo informado por el mismo medio.

Las organizaciones ambientalistas ponen el foco en la desfinanciación por parte del Gobierno nacional de las políticas de prevención, alerta temprana y manejo integral del fuego, y de las políticas que podrían reducir los impactos del cambio climático.



