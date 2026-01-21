Rogelio Frigerio denunció que encontró dispositivos de espionaje ilegal en su oficina

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, reveló este miércoles el hallazgo de tres dispositivos de espionaje ilegal que estaban ocultos en su oficina y en la Secretaría General de la provincia, razón por la cual presentó denuncias penales ante la Justicia.

“Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes”, anunció el mandatario provincial.

Frigerio señaló que el espionaje ilegal del cual es víctima le remite a “prácticas oscuras del pasado". “En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian. No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023”, finalizó.

Por su parte, el PRO, partido político al que pertenece Frigerio, expresó su “total respaldo” al gobernador entrerriano por “denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones”.

“Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado. Nuestro total respaldo a Frigerio por denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones”, expresó la fuerza política liderada por Mauricio Macri en un comunicado difundido en redes sociales.

“En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la Justicia investigue y sancione a los responsables”, remató el PRO.

Por su parte, el secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto, sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia que “había micrófonos conectados a Internet tanto en el despacho personal” de Frigerio como en la sede de la “Secretaría de la provincia”, al responder una consulta de la Agencia Noticias Argentinas.