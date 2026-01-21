San Lorenzo: vandalismo y robo en la reserva municipal Las Yungas

Un grave hecho de vandalismo y robo volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de los espacios protegidos del municipio de San Lorenzo. Un grupo de cinco personas destrozó cerca de 200 metros de alambrado perimetral que había sido instalado horas antes para resguardar la Reserva Municipal Las Yungas, una de las áreas naturales más importantes del ejido urbano.

El episodio se registró el sábado 17 de enero, durante la tarde, en el sector oeste del barrio Mariano Moreno, en el tramo comprendido entre las calles Mariano Moreno y Güemes de Villa San Lorenzo. Según informaron fuentes municipales, los trabajos de colocación del alambrado habían finalizado ese mismo día al mediodía, como parte de un plan de protección ambiental y control de accesos impulsado por el intendente Manuel Saravia.

Sin embargo, pocas horas después, el cerco fue violentado: los responsables rompieron el alambrado, retiraron los elementos utilizados para tensarlo y posteriormente los vendieron en un comercio de la zona, generando no solo un daño material significativo, sino también un serio perjuicio a las políticas de preservación del área.

Desde la Municipalidad remarcaron que el alambrado cumple una función clave en la conservación de la reserva, ya que permite evitar el ingreso indiscriminado de animales, vehículos y personas por sectores no habilitados, reduciendo el impacto ambiental y el deterioro del ecosistema de las yungas, considerado de alto valor natural y paisajístico.

El daño ocasionado supera los 500 mil pesos en materiales, a lo que se suma el costo operativo y el tiempo invertido por el personal municipal en la ejecución de una obra que tenía como objetivo fortalecer la seguridad y el cuidado del patrimonio ambiental de San Lorenzo.

Ante la gravedad del hecho, el municipio radicó la denuncia penal correspondiente en la comisaría de la zona y realizó las presentaciones formales ante la Fiscalía interviniente. De acuerdo a la información oficial, las personas involucradas ya fueron identificadas y la causa se encuentra en plena etapa investigativa.

La comuna, querellante

El intendente Manuel Saravia instruyó a los equipos legales para que la comuna se constituya como querellante conjunta en el proceso penal, con el fin de impulsar la investigación, reclamar por los daños ocasionados y sentar un precedente frente a este tipo de ataques.