Audios comprometedores sacuden al Banco Central: una funcionaria habló de “gente de arriba entongada” en el acceso al dólar oficial

Una serie de audios incorporados a una causa judicial volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del Banco Central de la República Argentina durante los últimos años del gobierno de Alberto Fernández. En las grabaciones, una funcionaria del organismo admite vínculos irregulares, amenazas y falta de reacción interna frente a maniobras para acceder al dólar oficial cuando la brecha con el paralelo superaba el 100%.

La conversación fue mantenida entre la inspectora Romina García y Elías Piccirillo, ex marido de Jésica Cirio, hoy detenido en otra causa. En uno de los tramos más sensibles, la funcionaria afirma: “Había gente arriba toda entongada”, en referencia a superiores que habrían sido advertidos sobre amenazas y presuntas irregularidades sin que se adoptaran medidas. En otro momento reconoce: “Eso está prohibido”, al admitir que asesoraban a privados desde el propio Banco Central.

El material fue aportado por un arrepentido en el marco de una investigación más amplia. A partir de esos audios, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaron allanamientos en domicilios de cinco funcionarios del BCRA y en la propia sede de la entidad, con secuestro de celulares, computadoras y documentación vinculada a la operatoria cambiaria.

La causa tiene como antecedente un operativo ilegal ocurrido en enero de 2025 en Puerto Madero, cuando Piccirillo fue acusado de montar una “cama” contra su socio Francisco Hauque. Ese episodio derivó en la aparición de Sebastián “El Lobo” Smith, ex policía federal, quien declaró como arrepentido y detalló no solo el armado del operativo, sino también presuntas maniobras vinculadas al “rulo” del dólar oficial y amenazas a funcionarios del Banco Central para facilitar operaciones.

Según surge del expediente, las conversaciones también mencionan a otros inspectores y jefes de área del BCRA que habrían tenido contacto con Hauque. Todos continúan en funciones mientras avanza el peritaje de los dispositivos secuestrados. Parte del material todavía no pudo ser abierto, lo que retrasa el análisis completo de las pruebas.

La investigación apunta a determinar hasta dónde llegaban las responsabilidades internas y quiénes eran los “de arriba” a los que aludía la funcionaria en los audios.