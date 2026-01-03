Caulo reemplazará a Sotelo en la Secretaría de Culto

El Gobierno nacional oficializó ayer la renuncia de Nahuel Sotelo al frente de la Secretaría de Culto y Civilización, y confirmó que su cargo será ocupado por quien hasta ahora se desempeñaba como su segundo en el área, Agustín Caulo, un hombre cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

La dimisión de Sotelo, que fue aceptada mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, se produce para permitir su regreso a la Legislatura bonaerense.

Allí, el dirigente de 32 años retomará su rol como uno de los principales referentes del espacio libertario en la provincia, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Continuidad

La designación de Caulo, apodado internamente "El chino", garantiza la continuidad de la línea ideológica y política que Sotelo imprimió en la dependencia desde agosto de 2024. Al igual que su antecesor, el nuevo secretario posee un perfil marcadamente conservador y católico, con aceitados vínculos con la jerarquía eclesiástica.

Antes de llegar a la subsecretaría, Caulo se había desempeñado como director nacional de Culto Católico, lo que le otorga una vasta experiencia en el manejo de las relaciones con los diferentes credos. Con este recambio, el área de Culto se mantiene bajo el control del sector más cercano al asesor presidencial.