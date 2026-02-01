Argentina podría recibir deportados de Estados Unidos de otros países

Estados Unidos y Argentina se encuentran en conversaciones avanzadas para cerrar un acuerdo que permitiría a la Administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, deportar inmigrantes de otros países a la nación sudamericana.

No es la primera vez que el ejecutivo estadounidense recurre a acuerdos de deportación con terceros países ya que esta es una de las vías que le permite cumplir las promesas de Trump de aprobar expulsiones masivas.

Los contactos avanzados con Argentina, que han sido desvelados por The New York Times, llegan en un momento en que la política migratoria del presidente de Estados Unidos está siendo cuestionada tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en las protestas contra las redadas en Minesota.

El acuerdo que se está preparando con el Ejecutivo de Javier Milei permitiría a Estados Unidos enviar a ciudadanos extranjeros a Argentina, para que desde allí se les ofrezca la posibilidad de regresar a sus países de origen.

De esta manera, la administración Trump insiste en su mensaje disuasorio para hacer desistir a los inmigrantes de su intención de cruzar ilegalmente a Estados Unidos.

Además, también tiene como objetivo repatriar a ciudadanos procedentes de países a los que es difícil deportar, ya sea por la falta de relaciones diplomáticas o por que les resulte imposible obtener documentos de viaje. Esto ya ha ocurrido con otros países, como Costa Rica, El Salvador y Panamá, que se han mostrado favorables a recibir personas deportadas procedentes de Estados Unidos.