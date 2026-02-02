PUBLICIDAD

2 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Arranca el debate d la Ley de Glaciares

Oficialismo y oposición tratarán el proyecto de ley.
Lunes, 02 de febrero de 2026 00:38
La modificación de la Ley de Glaciares comenzará a debatirse en las sesiones extraordinarias del Congreso que se inician hoy, aunque el tratamiento específico del tema será el martes 10. El proyecto es impulsado por el Gobierno nacional y propone redefinir los alcances de la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

La iniciativa apunta a cambios en artículos centrales de la ley 26.639, especialmente en lo referido a la relevancia hídrica de estas áreas y a una mayor potestad de las provincias sobre la administración de sus recursos. Desde el oficialismo sostienen que la normativa vigente limita el desarrollo productivo y genera obstáculos para nuevas inversiones.

El debate se anticipa intenso, con una fuerte resistencia de los bloques opositores a La Libertad Avanza (LLA), en particular de Unión por la Patria (UxP), además de organizaciones ambientalistas que ya expresaron su rechazo. Estos sectores advierten que la modificación dejaría sin efecto la prohibición de actividades mineras y de hidrocarburos en zonas sensibles, consideradas reservas estratégicas de agua dulce.

Mientras el oficialismo busca habilitar proyectos vinculados al desarrollo minero, la oposición sigue al pie de la letra el discurso de organizaciones ambientalistasl.

Desde LLA en el Senado proponen limitar la protección a los glaciares que cumplan una "función hídrica efectiva y estratégica". Fuentes legislativas indicaron que el cambio otorgaría mayor autonomía a las provincias con potencial minero, donde el debate interno divide posiciones.

.

 

