Dictamen exprés en el Senado: La Libertad Avanza quiere aprobar el viernes 27 la reforma de Milei

La Libertad Avanza (LLA) apretó el acelerador en el Senado y este viernes, en un trámite exprés, emitió dictamen de la reforma laboral, con el fin de convertir en ley la próxima semana esa iniciativa clave del gobierno de Javier Milei.

El plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto estuvo atravesado por acusaciones cruzadas entre la LLA y el peronismo, que vaticinó que el oficialismo terminará su gobierno escapándose en helicóptero, como le pasó al expresidente de la UCR Fernando de la Rúa.

De todos modos, el Gobierno ya tiene asegurados los votos, luego de la emisión del dictamen, para cumplir el deseo del presidente Javier Mieli de tener sancionada la ley de reforma laboral antes de que inaugure el domingo 1 de marzo.

La presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo, Patricia Bullrich, abrió la reunión con el anuncio de que se aceptará el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados que eliminó el artículo 44 y señaló que “con esa modificación lograríamos este dictamen para tratarlo en sesión el viernes que viene”.

Sin el artículo 44

El artículo 44 establecía que el empleador solo debía pagar por espacio de tres meses la mitad del sueldo al empleado que faltaba por tener una enfermedad o accidentes de trabajo, o del 75% si tenía cargas de familia.

Previo a cerrar la reunión, Bullrich dijo que el dictamen tenía “amplia mayoría” en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto.

Patricia Bullrich.

Como sucedió el 11 de febrero y ayer en Diputados, el Gobierno ya tiene garantizado contar con el respaldo de los gobernadores aliados de Chubut, Ignacio Torres, de Mendoza Alfredo Cornejo, de Corrientes Juan Pablo Valdés, de San Juan Marcelo Orrego, de Neuquén Rolando Figueroa, de Misiones, Hugo Passalacqua y de los peronistas de Tucumán Osvaldo Jaldo, y de Salta Gustavo Sáenz.

Si bien se eliminó ese artículo se mantuvo el espíritu de la ley que introduce fuertes modificaciones en la ley de contrato de trabajo sobre ultraactividad, indemnizaciones, vacaciones, horas extras, rebaja aportes patronales para incentivar la toma de empleo, y limita el derecho de huelga en lo que considera “servicios esenciales”

El ambicioso plan del oficialismo es sesionar el próximo jueves para aprobar Régimen Penal Juvenil, la reforma de la ley de Glaciares y el nombramiento de Fernando Iglesias como embajador de Bélgica y la Unión Europea, y el viernes volver a abrir el recinto para convertir en ley la reforma laboral.

Más peleas y acusaciones

La reunión que parecía y solo parecía ser un trámite terminó siendo una fuerte pelea donde cruzaron acusaciones, Bullrich y los senadores peronistas, que denunciaron coimas, que Luis Caputo se quedará con los fondos de los jubilados y hasta pronosticaron que Milei deberá fugarse en un helicóptero como le sucedió a Fernando de la Rúa.

El primer round se desató cuando la senadora riojana Florencia López, disparó " el pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes”, en alusión a la caída del gobierno de la Alianza en diciembre del 2001.

La senadora riojana Florencia López

En forma veloz, Bullrich interrumpió a la senadora López para decirle que esa afirmación era “golpista” y le pidió que “pare” con esas afirmaciones.

Pero esa no fue la única pelea ya que produjo otro cruce entre senador de la agrupación “La Campora” Mariano Recalde y Bullrich, cuando el legislador planteó que “en muchas ocasiones se comprobó que había coimas” y recordó que al tiempo que se aprobó la ley Bases apareció se detuvo con dinero al senador Eduardo Kueider con 200 mil dólares sin declarar.

Además, señaló que en el 2003 al asumir el expresidente Néstor Kirchner arregló “ese desastre” de la reforma laboral aprobada en el gobierno de la Alianza y señaló que sucederá lo mismo cuando el peronismo vuelva al poder.

“Si ganan las elecciones lo arreglarán”, lo cruzó Bullrich.

"Le armaron la caja a Caputo..."

Pero la polémica subió de tono cuando la senadora peronista Juliana Di Tullio, quien denunció que “le armaron la caja al ministro Luis Caputo para que haga la campaña, que saque de ahí. Con la guita de los jubilados. Se la va a 'chorear' a la guita de los futuros y actuales jubilados”.

En el último tramo de la reunión, Bullrich respondió todas las denuncias del peronismo y acusó al PJ de querer “inventar algo para intentar generar la caída de ese gobierno y lo lograron con el helicóptero, pero no vamos a permitir estos arrebatos golpistas”.

La senadora peronista Juliana Di Tullio.

Recordó que Fernando de la Rúa “salió de culpa y cargo” de las acusaciones de que hubo coimas para aprobar la reforma laboral que se denominó popularmente “la Ley Banelco”

Y lo acusó de “mentiroso” a Recalde por decir que a Kueider lo detuvieron con 200 mil dólares poco después de la sanción de la ley Bases y en ese sentido Bullrich chicaneo al senador camporista.

"Kueider es parte del bloque al que ustedes representan y fue ministro de un gobernador que terminó preso por administración fraudulenta", agregó en referencia al caso de Sergio Urribarri.

Por Silvia Rajcher - NA