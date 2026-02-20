Sáenz defendió la reforma laboral: "Era una ley que llevaba más de 50 años y claramente no funcionó"

En el marco de los actos por el 213° aniversario de la Batalla de Salta, el gobernador Gustavo Sáenz, en diálogo con El Tribuno, se refirió a la reciente aprobación de la reforma laboral, confirmó que acompañará la baja de la edad de imputabilidad y anticipó que viajará con otros mandatarios provinciales a Nueva York en busca de inversiones.

Durante el tradicional homenaje, el mandatario provincial sostuvo que es necesario “empezar a discutir leyes que tienen más de 50 años” y aseguró que no hay que tener miedo a los cambios. “Una ley que lleva más de medio siglo claramente no ha funcionado en todo este tiempo. Hay que modificar muchas cosas y, si aparecen imperfecciones, habrá que corregirlas”, expresó.

Sáenz remarcó que los gobernadores dieron “las herramientas necesarias” al presidente para avanzar con su plan económico y consideró que, si bien la macroeconomía muestra signos de ordenamiento, la situación social sigue siendo compleja. “La macroeconomía está bien, pero la gente está mal. Necesitamos consumo, inversiones y trabajo. Sin equilibrio social no alcanza”, afirmó.

En relación a la postura del diputado Pablo Outes, quien manifestó reparos pero votó a favor del proyecto, el gobernador señaló que no hubo contradicción. “Le dimos la herramienta a un presidente elegido legítimamente. Después, si el plan funciona o no, dependerá de su implementación”, indicó.

Al analizar la situación en Salta, aseguró que la provincia mantiene equilibrio fiscal desde hace seis años, sin gastar más de lo que ingresa, aunque advirtió que la caída del consumo impacta directamente en la coparticipación. “No somos una isla. Si no hay consumo, baja el IVA y eso afecta a las provincias. Esperamos que el plan económico se reactive también en la microeconomía”, señaló.

Sobre la convocatoria de la CGT y los cambios introducidos en el debate, Sáenz destacó la eliminación del artículo 44, que modificaba el régimen de enfermedades y accidentes inculpables. “La gente no elige accidentarse ni enfermarse. Reducir el sueldo en esos casos era inhumano. Lo planteamos y se logró sacar ese artículo”, explicó. No obstante, reconoció que existen problemas estructurales como la informalidad laboral, que supera el 55%, y cuestionó privilegios y abusos tanto en el sector público como en el privado.

Consultado por la baja de la edad de imputabilidad, confirmó que la acompañará, aunque pidió a la Nación el envío de recursos. “Asumimos responsabilidades que no son nuestras, pero tienen que mandar los fondos correspondientes. Ya pasó con el micro menudeo y con la Ley de Bosques”, sostuvo.

Finalmente, confirmó también que viajará con otros gobernadores a Nueva York para buscar inversiones. “Eso es lo único que hoy puede movilizar la economía: que haya inversiones y trabajo”, concluyó.

