20 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Salta
Conflicto AFA-Gobierno
Narcotráfico en Orán
Reforma laboral
Paritarias 2026
La China Suárez
Ley de Financiamiento Universitario
Argentina - Primera Nacional
Salta
Conflicto AFA-Gobierno
Narcotráfico en Orán
Reforma laboral
Paritarias 2026
La China Suárez
Ley de Financiamiento Universitario
Argentina - Primera Nacional

Deportes

Gimnasia y Tiro el sábado, y Central Norte el domingo: así se juega la segunda fecha de la Primera Nacional

El albo visitará a Patronato en uno de los 10 partidos del sábado. El partido del cuervo y el sabalero se destaca en la programación del domingo.
Viernes, 20 de febrero de 2026 19:50
La fecha 2 de la Primera Nacional se pondrá en marcha este sábado con la presencia de Gimnasia y Tiro, visitando a Patronato de Paraná, en uno de los diez encuentros de la jornada. Por su parte, Central Norte recibirá el domingo a Colón de Santa Fe, en otro juego de alto impacto.

Volviendo a la jornada sabatina, los primeros tres partidos se llevarán a cabo en simultáneo a partir de las 17. En uno de ellos, Nueva Chicago recibirá a Tristán Suárez, mientras que Acassuso hará lo propio con Racing de Córdoba y San Martín de Tucumán visitará a Almagro.

Las acción continuará a las 19, con los enfrentamientos de Ferro - San Miguel y Deportivo Madryn - Morón.

A las 20, en tanto, se disputarán otros cuatro cruces: San Martín de San Juan - Güemes de Santiago del Estero, Deportivo Maipú - Atlético Rafaela, Patronato - Gimnasia y Tiro y Quilmes - Midland.

Finalmente a las 20 comenzará el último juego de esta extensa jornada, cuando Chaco For Ever se mida ante su gente contra San Telmo.

El cuervo, el domingo

La fecha 2 de la Primera Nacional continuará el domingo con los ocho partidos restantes. A las 17 se disputarán los primeros cuatro encuentros (Defensores de Belgrano - Godoy Cruz, Chacarita - Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Almirante Brown - All Boys y Bolívar - Los Andes).

Solo una hora después, a las 18, Colón, que debutó con el pie izquierdo tras derrotar a Deportivo Madryn en la primera fecha, visitará a Central Norte en la capital salteña.

Por último, a las 20 se dará inicio a los tres partidos que le pondrán punto final a la fecha, cuando Mitre de Santiago del Estero, Temperley y Colegiales reciban a Estudiantes de Caseros, Agropecuario y Atlanta, respectivamente.

El cronograma y horarios de la fecha 2 de la Primera Nacional

Sábado 21/2:

  • Acassuso - Racing de Córdoba a las 17
  • Nueva Chicago - Tristán Suárez a las 17
  • Almagro - San Martín de Tucumán a las 17
  • Ferro - San Miguel a las 19
  • Deportivo Madryn - Deportivo Morón a las 19
  • San Martín de San Juan - Güemes de Santiago del Estero a las 20
  • Deportivo Maipú - Atlético Rafaela a las 20
  • Patronato - Gimnasia y Tiro de Salta a las 20
  • Quilmes - Midland a las 20
  • Chaco For Ever - San Telmo a las 21

Domingo 22/2: 

  • Defensores de Belgrano - Godoy Cruz a las 17
  • Chacarita - Gimnasia y Esgrima de Jujuy a las 17
  • Almirante Brown - All Boys a las 17
  • Bolívar - Los Andes a las 17
  • Central Norte de Salta - Colón de Santa Fe a las 18
  • Mitre de Santiago del Estero - Estudiantes de Caseros a las 20
  • Temperley - Agropecuario a las 20
  • Colegiales - Atlanta a las 20

Las estadísticas de la Primera Nacional

 

Temas de la nota

