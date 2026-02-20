Gimnasia y Tiro el sábado, y Central Norte el domingo: así se juega la segunda fecha de la Primera Nacional

inicia sesión o regístrate.
La fecha 2 de la Primera Nacional se pondrá en marcha este sábado con la presencia de Gimnasia y Tiro, visitando a Patronato de Paraná, en uno de los diez encuentros de la jornada. Por su parte, Central Norte recibirá el domingo a Colón de Santa Fe, en otro juego de alto impacto.
Volviendo a la jornada sabatina, los primeros tres partidos se llevarán a cabo en simultáneo a partir de las 17. En uno de ellos, Nueva Chicago recibirá a Tristán Suárez, mientras que Acassuso hará lo propio con Racing de Córdoba y San Martín de Tucumán visitará a Almagro.
Las acción continuará a las 19, con los enfrentamientos de Ferro - San Miguel y Deportivo Madryn - Morón.
A las 20, en tanto, se disputarán otros cuatro cruces: San Martín de San Juan - Güemes de Santiago del Estero, Deportivo Maipú - Atlético Rafaela, Patronato - Gimnasia y Tiro y Quilmes - Midland.
Finalmente a las 20 comenzará el último juego de esta extensa jornada, cuando Chaco For Ever se mida ante su gente contra San Telmo.
El cuervo, el domingo
La fecha 2 de la Primera Nacional continuará el domingo con los ocho partidos restantes. A las 17 se disputarán los primeros cuatro encuentros (Defensores de Belgrano - Godoy Cruz, Chacarita - Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Almirante Brown - All Boys y Bolívar - Los Andes).
Solo una hora después, a las 18, Colón, que debutó con el pie izquierdo tras derrotar a Deportivo Madryn en la primera fecha, visitará a Central Norte en la capital salteña.
Por último, a las 20 se dará inicio a los tres partidos que le pondrán punto final a la fecha, cuando Mitre de Santiago del Estero, Temperley y Colegiales reciban a Estudiantes de Caseros, Agropecuario y Atlanta, respectivamente.
El cronograma y horarios de la fecha 2 de la Primera Nacional
Sábado 21/2:
- Acassuso - Racing de Córdoba a las 17
- Nueva Chicago - Tristán Suárez a las 17
- Almagro - San Martín de Tucumán a las 17
- Ferro - San Miguel a las 19
- Deportivo Madryn - Deportivo Morón a las 19
- San Martín de San Juan - Güemes de Santiago del Estero a las 20
- Deportivo Maipú - Atlético Rafaela a las 20
- Patronato - Gimnasia y Tiro de Salta a las 20
- Quilmes - Midland a las 20
- Chaco For Ever - San Telmo a las 21
Domingo 22/2:
- Defensores de Belgrano - Godoy Cruz a las 17
- Chacarita - Gimnasia y Esgrima de Jujuy a las 17
- Almirante Brown - All Boys a las 17
- Bolívar - Los Andes a las 17
- Central Norte de Salta - Colón de Santa Fe a las 18
- Mitre de Santiago del Estero - Estudiantes de Caseros a las 20
- Temperley - Agropecuario a las 20
- Colegiales - Atlanta a las 20
