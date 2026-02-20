Enterate cómo votaron los diputados salteños la reforma laboral: ¿qué lectura deja el resultado?

En una sesión extensa y atravesada por fuertes cruces políticos, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. El proyecto de Modernización Laboral consiguió 135 votos a favor y 115 en contra, y ahora será tratado por el Senado la próxima semana, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley.

En ese escenario ajustado, el comportamiento de los legisladores salteños adquiere relevancia. La representación de la provincia acompañó de manera casi unificada la iniciativa, aportando votos decisivos para alcanzar la mayoría. El respaldo se dio tanto desde el bloque de La Libertad Avanza como desde Innovación Federal, espacio que responde a acuerdos de gobernabilidad con la Casa Rosada.

La votación contó con el acompañamiento unánime de los siete diputados salteños. Por La Libertad Avanza, acompañaron la iniciativa Carlos Raúl Zapata, Julio Moreno Ovalle, María Gabriela Flores y Eliana Bruno, todos a favor.

En tanto, desde el bloque Innovación Federal también votaron positivamente Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega, consolidando así un resultado sin votos en contra ni abstenciones entre los legisladores detallados.

La lectura política es clara más allá de las diferencias partidarias, la mayoría de la dirigencia legislativa salteña optó por respaldar el paquete impulsado por el presidente Javier Milei. En una votación que no dejó margen amplio, el acompañamiento provincial no fue simbólico sino numéricamente determinante.

El foco ahora se traslada al Senado, donde el oficialismo deberá sostener el nivel de acuerdos alcanzado en Diputados. Allí se definirá si la reforma laboral avanza de manera definitiva.