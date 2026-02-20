El municipio anunció que construirá un nuevo puente en Santa Lucía tras el colapso

El jefe de Gabinete municipal, Juan Manuel Chalabe, confirmó que la Municipalidad avanzará con la construcción de un nuevo puente en Santa Lucía, luego del colapso de uno de sus pilotes el pasado 9 de febrero. El funcionario fue contundente al descartar cualquier posibilidad de reparación parcial de la estructura actual.

“Entendemos ya por estudios preliminares que es necesario un puente nuevo. Ese puente no se va a poder recuperar, porque esta gestión entiende que no se pueden parchar obras”, señaló Chalabe, al referirse a los informes técnicos realizados tras el derrumbe. Según explicó, los especialistas concluyeron que el daño estructural es irreversible.

El puente, con más de 80 años de antigüedad y una tecnología que el propio funcionario calificó como “totalmente obsoleta”, permanece clausurado tanto para el tránsito vehicular como peatonal. En esa línea, reforzó la postura oficial: “Seguir parchando sobre parches hoy sería decirle a los salteños que no estamos ante una solución a largo plazo. Nuestra visión es que esa zona necesita un puente nuevo”.

Además, Chalabe adelantó que la construcción de una nueva estructura “ya es una decisión que ha tomado el Ejecutivo”, dejando en claro que la prioridad será garantizar una solución definitiva para los vecinos de la zona. El pasado lunes 9 de febrero, una de las bases que sostenía el puente cedió, provocando que el mismo quedara inestable y obligando a su inmediata clausura.

Finalmente, el jefe de Gabinete remarcó que el municipio apunta a administrar con eficiencia los recursos públicos y a impulsar obras que representen soluciones estructurales y duraderas. La construcción del nuevo puente en Santa Lucía se presenta así como una intervención clave para recuperar la conectividad y brindar mayor seguridad a los salteños.