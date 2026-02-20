Murió Eric Dane, el reconocido actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”, a los 53 años

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del actor estadounidense Eric Dane, conocido internacionalmente por sus papeles en series de gran éxito como Grey’s Anatomy y Euphoria.

El fallecimiento se produjo este jueves por la noche, según informó inicialmente el medio especializado PEOPLE.

La muerte del intérprete, quien tenía 53 años, ocurrió diez meses después de que él mismo hiciera público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Esta condición neurodegenerativa, también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, fue la causa de su temprano fallecimiento.