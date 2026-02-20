PUBLICIDAD

20°
20 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Emitieron un nuevo alerta nivel amarillo por tormentas fuertes

Afectará esta noche la zona de Valles y centro y este de la provincia. Mirá los detalles.
Viernes, 20 de febrero de 2026 10:29
La zona de cobertura comprende los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos. 

Se extiende para los departamentos Rivadavia, Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, y zona montañosa de Cafayate.

El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas, informó el Servicio Meteorológico Nacional. 

Detalló que pueden estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas de 80 km/h. 

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm. 

En la zona de la Puna, en los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve o granizo.

Temas de la nota

Temas de la nota

