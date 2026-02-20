Durand anunció un nuevo puente en Santa Lucía y licitación nacional para modernizar la terminal

En el marco de los actos oficiales por el 213° aniversario de la Batalla de Salta, el intendente Emiliano Durand dialogó con El Tribuno y se refirió a dos de los proyectos de infraestructura más relevantes para la ciudad: la construcción de un nuevo puente en Santa Lucía y la modernización integral de la terminal de ómnibus.

Sobre el puente de Santa Lucía, señaló que la estructura actual tiene 80 años y que presenta un mantenimiento deficiente. “Ya tenemos los informes técnicos y había dos opciones: parchar obras o hacer obras que duren. Nosotros hemos tomado la decisión de hacer un puente nuevo”, afirmó. El jefe comunal precisó que la nueva obra contará con cuatro trochas, es decir, dos carriles por mano, además de cruces peatonales y para bicicletas. Según explicó, se trata de una infraestructura pensada para acompañar el crecimiento urbano y mejorar la conectividad de una zona que proyecta expansión.

En relación con la terminal de ómnibus, Durand anunció que la Municipalidad impulsará una licitación nacional para que empresas con experiencia comprobada en la administración de terminales puedan presentarse. El proyecto será elaborado por el municipio y las firmas adjudicatarias deberán ejecutar las obras previstas. “Le vamos a poner un piso alto”, sostuvo, al tiempo que indicó que la primera etapa debería estar concluida hacia fin de año.

El intendente reconoció los reclamos del sector turístico y gastronómico respecto al estado actual de la terminal y aseguró que recientemente mantuvo una reunión con empresarios hoteleros, gastronómicos y agencias de viaje para consensuar acciones. En ese marco, detalló que el plan de obras incluye la renovación integral de la avenida Bolivia y sus colectoras, uno de los principales accesos a la ciudad desde el norte, con nuevas rotondas, parques y mejoras en la conectividad hasta la zona de la terminal y el acceso al cerro San Bernardo.

Además, recordó que ya se ejecutaron trabajos en avenida Excombatientes y que este año se avanzará con una segunda etapa que contempla colectoras y espacios públicos. “La infraestructura que hacemos para vivir mejor también es para que los turistas cuando entren a nuestra ciudad digan qué linda está Salta”, expresó.

Consultado sobre temas nacionales como la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad, Durand evitó profundizar en definiciones políticas y remarcó que su principal preocupación es la gestión local. Destacó el avance de un plan de obras públicas “ambicioso” y la inauguración de una segunda fábrica para emprendedores en la zona oeste alta, en Alto La Viña, orientada a generar oportunidades laborales. También mencionó la puesta en funcionamiento de un segundo hospital de mascotas y programas de capacitación para vecinos.

“Entre generar infraestructura para que Salta sea la capital económica del norte y ayudar a que cada uno tenga una oportunidad de salir adelante, eso es lo que me preocupa”, concluyó.