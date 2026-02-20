Central Norte prepara una gran fiesta en el Gigante del Norte

Central Norte recibe mañana a Colón de Santa Fe en un partido que se jugará en el estadio David Michel Torino, ya que el Padre Martearena, donde juega tradicionalmente el torneo, última los detalles para el encuentro del próximo martes entre Boca y Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina.

Y para la previa, la subcomisión de festejos prepara un recibimiento enorme para el partido ante el sabalero, con 60 latas de humo, tortas trazantes, más de 2.000 flameadores, más de 3.000 politubos, banderas y máquinas de papel para teñir el estadio de negro y blanco. En el debut 2026 como local estará Adrián Bastía como DT y al frente, Ezequiel Medrán, un extécnico de Central.

La venta de entradas

Cabe recordar que la venta de entradas para el partido de mañana continuará hoy en el club de la Entre Ríos de 10 a 17 horas, mientras que mañana lo hará de 09 a 15 horas.

Asimismo, en Tienda 1921 (Pellegrini 323) podrán adquirirse hoy de 09.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 21.00, mientras que mañana la venta será de 10.00 a 17.00 horas.

Los medios de pagos son efectivo, transferencia y tarjeta de débito para los "socios", mientras que para los "no socios", solo en efectivo. Los tickets también pueden adquirirse por medio de https://portal.ourclub.io/centralnorte/#/inicio.