El dramático momento que vivió Sol Pérez con su hijo: se ahogó mientras lo amamantaba

La panelista y modelo Sol Pérez compartió uno de los momentos más difíciles de su vida como madre al relatar el episodio en el que su hijo Marco se ahogó mientras tomaba el pecho, apenas cuatro días después de su nacimiento. La experiencia, que definió como extremadamente angustiante, ocurrió en su casa y dejó una fuerte marca emocional.

Según contó, el bebé llevaba varios minutos alimentándose y, tras quedarse dormido, una pequeña cantidad de leche habría quedado en la pezonera. En ese instante, el niño hizo un movimiento brusco y dejó de reaccionar, lo que generó desesperación inmediata.

Ante la situación, Pérez intentó asistirlo dándolo vuelta y estimulándolo, pero el pequeño no respondía y comenzó a ponerse rojo. La ayuda llegó de parte de Andrea, la persona que trabaja en su casa, quien realizó maniobras para que pudiera volver a respirar, logrando finalmente que reaccionara.

La panelista relató que el miedo fue tal que salió a la calle en busca de ayuda para que le practicaran reanimación cardiopulmonar (RCP), convencida de que su hijo no reaccionaba. Minutos después, fue tranquilizada al confirmarse que el bebé ya estaba bien.

Con el paso del tiempo, el episodio quedó como uno de los recuerdos más impactantes de su maternidad. Aunque Marco no sufrió consecuencias y se encuentra en buen estado, Pérez reconoció que el susto fue profundo y que la experiencia la llevó a remarcar la importancia de conocer maniobras de primeros auxilios.