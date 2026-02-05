Otra vez heridos y detenidos en la marcha de jubilados

La Policía Federal y Gendarmería aplicaron ayer un nuevo operativo de represión en la tradicional marcha semanas de los jubilados en las inmediaciones del Congreso, que terminó con personas heridas y varios detenidos, entre quienes estuvo el padre Francisco "Paco Oliveira.

El episodio de represión más duro se produjo a metros de la puerta del Palacio Legislativo, cuando una hilera de efectivos avanzó sobre los manifestantes con gas pimienta y luego los enfrentamientos siguieron cuerpo a cuerpo, con personas que fueron reducidas, arrojadas al piso y golpeadas con las cachiporras.

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman reconstruyó los incidentes luego de participar de la reunión de jefes de bloque en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados.

Según relató, al salir del mitin y mientras tomaba contacto con los periodistas parlamentarios, empezó a sentirse el gas pimienta y "todos empezaron a toser".

Un incidente tuvo como protagonista al padre Paco Oliveira: el sacerdote había sido escoltado por diputados de Unión por la Patria hasta el móvil de la Policía Federal, donde quedó demorado acusado de "resistencia a la autoridad".