Rocca defendió la actuación de Techint

El presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, publicó una carta en la que fijó su postura sobre la licitación de tubos que perdió su empresa a manos de un grupo indio.

Con el título "Desafíos para una Argentina Competitiva", ponderó cómo hacen los países para defender los países ante el comercio desleal y destacó que el grupo Techint puso en marcha inversiones por US$ 5.400 millones en la Argentina durante los últimos tres años.

Luego del cruce con el gobierno de Javier Milei por esa licitación para suministrar caños en Vaca Muerta, Rocca se defendió ante las críticas por haber dicho que denunciaría por dumping a la firma india, Welspun, que resultó ganadora de ese proceso. Además, pidió construir un "diálogo constructivo" con la administración libertaria para potenciar la competitividad del sector industrial.

Tras relatar cómo fue que Tenaris perdió la licitación, Rocca aprobó que "la Argentina debe abrirse al mundo y nosotros apoyamos este proceso; pero la forma en la que nos abrimos nos parece muy importante".

"La defensa de la industria frente a las importaciones en condiciones de competencia desleal es fundamental para alentar la confianza de los inversores que quieren apostar al fortalecimiento de las cadenas de valor de los sectores en los cuales la Argentina tiene ventajas competitivas como la agroindustria, la energía y la minería", sostuvo.

Por ello, al concluir, pidió "tener un diálogo constructivo con el Gobierno sobre las políticas de inserción en el comercio mundial y las reformas esenciales para la competitividad de las empresas".