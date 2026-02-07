Industria y construcción cerraron 2025 en positivo

Tanto la industria como la construcción lograron cerrar el año 2025 con cifras remarcadas en verde. El último del Indec del año pasado mostró que ambos sectores crecieron, aunque aún no recuperaron todo lo perdido en 2024.

Así, la actividad fabril sufrió su sexta caída interanual consecutiva en diciembre, con una baja del 3,9%, en medio de las quejas de la Unión Industrial Argentina.

No obstante, a nivel anual se produjo una mejora del 1,6%, principalmente por los números de la primera parte del año. Esa cifra anual no alcanzó para compensar la caída fuerte que había tenido este sector en 2024, que fue de 9,4%.

La industria es el sector más afectado por el modelo económico. De acuerdo con los datos oficiales, el uso de la capacidad instalada no repunta, ronda el 50%, con actividades que están incluso por debajo del 30%.

El próximo martes 10 de febrero, el Indec dará a conocer el índice de inflación de enero. Según las consultoras privadas, estaría por encima del 2% pero por debajo del 2,8% de diciembre.

Las caídas interanuales se registraron en diez de los dieciséis sectores que releva el Indec. Las más profundas fueron las de la industria automotriz (-19,4%), la de textil e indumentaria (-18,7%) y la de productos de metal, maquinaria y equipo (-12%).

Desde que Javier Milei es presidente, la industria acumuló un retroceso del 6,2%.

Las obras

La construcción logró un rebote del 3,8% en diciembre con respecto a noviembre. Así, finalizó 2025 con un crecimiento acumulado del 6,3%, aunque comparando con estadísticas muy bajas ya que en 2024 el sector tuvo una enorme caída del 27,4%, en especial por la parálisis de la obra pública en medio del ajuste.

La superficie autorizada por los permisos de edificación alcanzó los 1.338.203 metros cuadrados, en ese mismo mes, una variación interanual del 13,6%, según el Indec.

En el desglose de compras de insumos para la construcción, los indicadores mostraron también una mayoría de bajas.