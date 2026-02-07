Murió un argentino que combatía como voluntario para Ucrania

Cristian Airala, un argentino que se encontraba combatiendo como voluntario en el ejército de Ucrania, murió durante un ataque ruso con drones y misiles en la región de Járkov.

El joven de 27 años falleció durante enfrentamientos entre fuerzas ucranianas y rusas, en la citada ciudad situada en el noroeste de Ucrania.

En tanto, un combatiente que participaba de la misma misión señaló que la unidad en la que se encontraba Airala fue detectada durante el avance, tras lo cual fue atacada primero con drones y luego con misiles.

Cristian Airala era oriundo de Puerto Iguazú, usaba la chapa de guerra "Machete", contaba con experiencia previa en el Ejército Argentino, según indicó el canal TN, mientras que, su incorporación se dio en el marco del alistamiento de voluntarios extranjeros que se suman formalmente a las fuerzas armadas ucranianas.

El deceso del joven de 27 años se suma a la de otros cuatro ciudadanos argentinos que murieron desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. A fines de octubre pasado, durante un ataque ruso con drones en la región de Sumy fallecieron José Adrián Gallardo, de 53 años, Ariel Achor, de 25, y Mariano Franco, de 47, mientras que, previamente, en julio, un ataque con drones rusos había causado la muerte de Emmanuel Vilte, de 39 años.

Negociaciones

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró ayer que la nueva ronda de negociaciones para la paz en Ucrania se celebrará pronto, sin dar más detalles.

"Eso será pronto", dijo Peskov, según la agencia TASS.

Al ser preguntado sobre si Estados Unidos podría acoger la tercera ronda de las conversaciones, después de que las dos primeras se celebraran en Abu Dabi con su mediación, el representante del Kremlin afirmó que "de eso no se ha hablado".

"No, no creo (que la tercera ronda se traslade a EEUU). De eso no se ha hablado", aseguró.

"No es invencible"

La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, defendió ayer las nuevas sanciones aprobadas por la Comisión Europea contra Rusia porque "perjudican gravemente la economía rusa" y merman su capacidad para la guerra.

"Moscú no es invencible. En el campo de batalla, su ejército se está estancando. En casa, su economía se está resquebrajando", señaló Kallas en redes sociales.

En la misma línea, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, subrayó que las sanciones "funcionan" y la UE seguirá "aplicándolas hasta que Rusia entable negociaciones serias con Ucrania para lograr una paz justa y duradera".