Milei tildó de "mercenario" a Luis Novaresio

La batalla dialéctica entre el presidente Javier Milei y el periodismo sumó este fin de semana un episodio de hostilidad. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario cargó directamente contra Luis Novaresio, utilizando un juego de palabras para tildarlo de "mercenario" y acusarlo de recibir pautas o beneficios espurios bajo el apodo de "Ensobraresio".

El Presidente reaccionó a una publicación del tuitero conocido como "Traductor te ama", un usuario de activa militancia libertaria.

En su réplica, Milei no solo validó las críticas previas, sino que profundizó la descalificación personal hacia el conductor. "Me parece que le pusieron mal el nombre a este mercenario... debería llamarse: ENSOBRARESIO", disparó el mandatario.

Según el posteo presidencial, la postura de Novaresio responde a una "pasión por mentir y ensuciar" con el objetivo de ocultar su supuesta falta de transparencia.

Milei vinculó las críticas del periodista con un "llanto" provocado por el temor a que la ciudadanía se entere de cómo opera el círculo de prensa tradicional. Este ataque se suma a una lista creciente de comunicadores señalados por la Casa Rosada bajo la lógica de "periodistas ensobrados".