Diputados reactivan el caso Libra y apuntan contra Milei

Luego de la revelación de nuevas pruebas que comprometen a Javier Milei y a su hermana Karina Milei, diputados nacionales de la oposición que el año pasado lideraron la comisión investigadora lanzaron ayer una contraofensiva para volver a poner en el centro del debate la responsabilidad política del Presidente de la Nación en la criptoestafa Libra, en tanto que reclamaron el apartamiento del fiscal Eduardo Taiano por "posible "encubrimiento" .

De esta manera, los legisladores opositores anunciaron que lanzarán una segunda comisión investigadora del caso Libra para "continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente de Milei y sus funcionarios en el caso".

En una muy concurrida conferencia de prensa, los legisladores pusieron el foco en las numerosas llamadas telefónicas que el jefe de Estado mantuvo con el operador cripto Mauricio Novelli en las horas previas e inmediatamente posteriores al polémico tuit presidencial que promocionó la compra del token Libra el 14 de febrero del 2025.

"Milei mintió. Dijo que no estaba interiorizado en los pormenores del proyecto. Sin embargo, se comprobó que Milei habló por teléfono en repetidas oportunidades, y también lo hizo Karina Milei, con Mauricio Novelli, que fue el organizador, el articulador de toda la operatoria", expresó el diputado Juan Marino, de Unión por la Patria (UxP), quien se desempeñó como secretario de la comisión Libra durante el año pasado.

Por su parte, quien fuera el presidente de ese cuerpo de trabajo, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), sostuvo que el caso Libra es una "estafa y un hecho de corrupción millonario" ejecutado "con premeditación", además de "una clara malversación de la investidura presidencial que reviste una gravedad enorme desde el punto de vista institucional".

"Partícipe necesario"

"Libra tuvo como protagonista y partícipe necesario al Presidente", advirtió el representante del interbloque Unidos.

Ferraro anunció que junto al resto de los ex integrantes de la Comisión Investigadora Libra resolvió denunciar al fiscal Eduardo Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por "entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación".

En la misma línea, solicitarán ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación que "se aparte al fiscal Taiano de la causa por el entorpecimiento de la investigación y el posible encubrimiento de los hechos denunciados".

También requerirán que el jefe de Estado y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, "den las explicaciones que tienen que dar", por lo que presentarán un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que "todos los funcionarios involucrados en las revelaciones periodísticas recientes -Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel- expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli".

Juicio político, sin número

Los diputados opositores quieren crear una segunda comisión investigadora de la causa Libra en la Cámara de Diputados para "continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente de Milei y sus funcionarios en el caso", afirmó Juan Marino, de Unión por la Patria (UxP).

Propuso, así, relanzar el pedido de juicio político contra el Presidente, aunque reconoció que la oposición no cuenta con la mitad más uno de los votos para iniciar dicho procedimiento, que para concluir con su objetivo requeriría una mayoría agravada de las dos terceras partes.

"Le estamos dando una oportunidad al oficialismo, porque el oficialismo el año pasado boicoteó cualquier tipo de investigación, la rechazó, atacó al periodismo como lo están haciendo ahora, y ahora directamente dicen a través de distintos periodistas que no van a dar respuestas", señaló.