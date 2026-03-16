Causa $LIBRA: querella asegura que Mauricio Novelli habría manejado redes de Javier Milei y difunde chats

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La investigación judicial por la criptomoneda $LIBRA sumó en las últimas horas un nuevo elemento de polémica porque la querella encabezada por el abogado Martín Romeo, junto a Agustín Drombala, aseguró haber detectado mensajes que indicarían que el asesor cripto Mauricio Gaspar Novelli habría tenido acceso o manejo de redes sociales del presidente Javier Milei.

Según sostuvo la querella, el hallazgo surge de conversaciones que formarían parte del material analizado por el equipo jurídico en el marco de la causa. En esos chats aparecen intercambios entre Novelli —identificado como “Mau (owner)”— y otros integrantes de un grupo vinculado al mundo cripto.

Uno de los diálogos difundidos corresponde al 17 de septiembre de 2024 y muestra una conversación entre Novelli y un usuario identificado como “Sergio Crypto City”.

En ese intercambio se leen los siguientes mensajes:

Mau (owner): “es mas, el viernes me saco una foto con el dandole un beso”. Sergio Crypto City: “me voy a poner celoso”. Mau (owner): “y... con el p[u]edo hablar de minas x lo menos”. Sergio Crypto City: “si se puede llamar minas eso”.

Pedidos de publicaciones sobre Milei

Otro tramo de las conversaciones difundidas corresponde al 16 de septiembre de 2024 y muestra un diálogo grupal donde se menciona directamente al presidente argentino.

En ese intercambio, un usuario identificado como “Sergio Crypto City” escribe: “Chicos, necesito el post como main speaker de Javier”.

Minutos después, otro participante del grupo identificado como “Mapi” responde: “Tomi necesitamos esto asap”.

Luego vuelve a intervenir Sergio Crypto City con un pedido más específico: “Estaría bueno una imagen de él, en una conferencia con público, tiene que ser un post épico”.

Finalmente, Novelli responde en el grupo: “Todo esto es Tomi porque mañana veo a Milei”.

El mensaje estaba dirigido a los integrantes del chat identificados como Tomi, Ariel Kmanus, Sergio Crypto City y Mapi, según el registro que acompaña la captura difundida por la querella.

Un nuevo frente en la causa

Para los abogados querellantes, estos diálogos podrían sugerir un nivel de cercanía y coordinación que consideran relevante para la investigación judicial en torno a la criptomoneda $LIBRA y su promoción.

El caso analiza posibles maniobras de instigación a la inversión en el proyecto cripto y el rol de distintos actores del ecosistema digital, así como eventuales vínculos con figuras públicas o espacios políticos.

Fuente: NA